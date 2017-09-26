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Milli wushucular Rusya yolcusu

Kazan kentinde yarın başlayacak Dünya Büyükler Wushu Şampiyonası’na Türkiye 11 sporcuyla katılacak.

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Dünya Büyükler Wushu Şampiyonası yarın Rusya’da başlayacak.

Kazan kentinde düzenlenecek ve 3 Ekim’de sona erecek şampiyonada, Türkiye 11 sporcuyla madalya mücadelesi verecek. Şampiyonaya katılacak milli takım, bu akşam Kazan’a gidecek.
Türkiye Wushu Federasyonu İcra Kurulu Başkanı Abdurrahman Akyüz, Dünya Büyükler Wushu Şampiyonası’na iyi hazırlandıklarını belirterek, "Hedefimizi her zaman yüksek tutuyoruz. Dünya şampiyonluğu kazanmak istiyoruz." dedi.

Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya’nın ev sahipliğindeki şampiyonada 11 sporcuyla yer alacaklarını belirterek, "Dünya şampiyonu olabilecek kalitede sporcularımız var. Sanda kategorisindeki 3 erkek sporcumuz, Çin Milli Takımı ile antrenman yaptı. Taolu kategorisinde ise Çin’in en iyi antrenörleriyle özel antrenmanlar yaptık. Eğer hakemler sıkıntı yaratmazsa başarılı olacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

AA




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    2- 0
    Akhisar Bld.
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    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

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3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
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6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
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