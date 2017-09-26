MARSHALL AKRİKOR İLE EN USTA YORUMLAR!

Tarihinin 50. yılını yaşamasına rağmen Trabzonspor, belki de en kötü dönemlerinden birini geçiriyor. Sosa’lı, Kucka’lı, Burak’lı kadrosuyla ligin en tehlikeli ekiplerinden birisi olan Bordo-Mavililer, gösterdiği performansla hayal kırıklığ�� yaratıyor. Alanyaspor maçının henüz 32. dakikasında 3-0 öne geçen ve taraftarına “Trabzonspor geri geliyor” dedirten Fırtına, sahadan nasıl 4-3 mağlup ayrılır aklım almıyor. Umarım en kısa zamanda toparlanırlar...Sezona Östersunds hezimeti ile başlayan Galatasaray, ligdeki şovuna devam ediyor. Beşiktaş ve Başakşehir’in puan kaybettiği haftada Bursa karşısında 1-0 geriden gelen Sarı-Kırmızılılar, adım adım şampiyonluğun en büyük favorisi olduğunu gösteriyor. Ancak bu durumda teknik direktör Tudor’un da hakkını vermek gerekiyor. Maicon ve Serdar tandemiyle defanstaki problemi çözen Hırvat hoca, oyunculara yüklediği kondisyonla da takımı ileriye taşıyor.Süper Lig’in ilk haftalarında hazır olmadığını gösteren Beşiktaş, önce Porto maçında daha sonra da Atiker Konyaspor karşılaşmasında kendine geldiğini gözler önüne sermişti. Ancak Fenerbahçe karşısında alınan mağlubiyet, moralleri altüst etti. Güneş’in öğrencileri, galibiyeti hak edecek bir oyun oynamadı belki ama hakem Ali Palabıyık’ın kötü performansı da Kara Kartal’ı oldukça etkiledi.Sarı-Lacivertli taraftarların büyük umutlar beslediği Aykut Kocaman ile yeni sezona giren Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında toparlanma sinyalleri verdi. Önce Alanya daha sonra da Beşiktaş maçlarında galip gelen taraf olan Kanarya’nın üzerinden kara bulutlar dağıldı. Fenerbahçe, Siyah-Beyazlılar karşısında sert ve dikine oynayan bir takım olarak sahaya çıktı ve sonucu almasını bildi. Beşiktaş ise kendi oyununu sahaya yansıtamayınca üzülen taraf oldu.Alanyaspor maçına taraftarının desteğiyle beraber müthiş bir başlangıç yapan Trabzonspor, 3-0’lık skoru yakalamasının ardından el frenini çekti. Maç bizim havasına giren Bordo-Mavili futbolcular, ilk yarının sonunda Vagner Love’un golüyle soyunma odasına 3-1 önde gitti. Alanyaspor, Fernandes’in golüyle farkı bire indirirken, Trabzonsporlu oyuncular adeta uyuyordu.Vagner Love’un iki penaltı golü sonrasında uyanan Trabzonlular için her şey çok geçti...