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Manchester City-Shaktar Donesk maçı hangi kanalda saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Manchester City ile Shaktar Donesk İngiltere'de karşı karşıya gelecek. Peki, Manchester City - Shaktar Donesk maçı hangi kanalda saat kaçta? Detaylar fanatik.com.tr'de...

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Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. 2. Hafta maçında F Grubu'nda mücadele eden Manchester City ile Shakhtar Donesk 3 puan mücadelesi verecek. İlk maçında Feyenoord'u deplasmanda mağlup eden Manchester City, Shaktar'ı yenerek 2'de 2 yapmak istiyor. Ukrayna ekibi de ilk maçında Napoli'yi yenerek Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmıştı.

İki takım arasında Etihad Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Manuel De Sousa yönetecek.

Manchester City - Shaktar Donesk maçı hangi kanalda saat kaçta?

Bu akşam saat 21:45'de başlayacak mücadele Tivibuspor 82. kanaldan canlı yayınlanacak.

İki takımın muhtemel 11'leri...

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Otamendi, Danilo, Fernandinho, Sterling, Silva, Bruyne, Sane, Jesus

Shakhtar Donesk: Pyatov, Butko, Ordets, Rakitskiy, Ismaily, Fred, Stepanenko, Marlos, Taison, Bernard, Ferreyra

Şampiyonlar Ligi F Grubu Puan durumu

                   O G B M A Y P
1.M.City      1 1 0 0 4 0 3
2.Shakhtar  1 1 0 0 2 1 3
3.Napoli      1 0 0 1 1 2 0
4.Feyenord 1 0 0 1 0 4 0

 




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6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
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1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
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