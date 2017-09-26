Manchester City-Shaktar Donesk maçı hangi kanalda saat kaçta?

'nde heyecan devam ediyor. 2. Hafta maçında F Grubu'nda mücadele edenile3 puan mücadelesi verecek. İlk maçında Feyenoord'u deplasmanda mağlup eden Manchester City, Shaktar'ı yenerek 2'de 2 yapmak istiyor. Ukrayna ekibi de ilk maçında Napoli'yi yenerek Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmıştı.İki takım arasında Etihad Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Manuel De Sousa yönetecek.Bu akşam'de başlayacak mücadele. kanaldan canlı yayınlanacak.Ederson, Walker, Stones, Otamendi, Danilo, Fernandinho, Sterling, Silva, Bruyne, Sane, JesusPyatov, Butko, Ordets, Rakitskiy, Ismaily, Fred, Stepanenko, Marlos, Taison, Bernard, FerreyraO G B M A Y P1.M.City 1 1 0 0 4 0 32.Shakhtar 1 1 0 0 2 1 33.Napoli 1 0 0 1 1 2 04.Feyenord 1 0 0 1 0 4 0