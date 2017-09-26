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Leipzig'in hocası Hasenhüttl'e vize şoku!

Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi maçı oynamak üzere İstanbul'a gelen Leipzig takımının teknik direktörü Ralph Hasenhüttel, vize engeline takıldı. Türkiye'ye bir süre giriş yapamayan Avusturyalı teknik adam sorunun çözülmesinin ardından kafileye katılabildi.

26 Eylül 2017, Salı 10:09

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Şampiyonlar Ligi  bu akşam Beşiktaş ile karşılaşacak olan Almanya temsilcisi RB Leipzig'in Teknik Direktörü vize engeline takıldı. Avusturya vatandaşı olan teknik direktör Ralph Hasenhüttl, İstanbul'a indiğinde havaalanında vizesi olmadığı için giriş izni önce verilmedi.

Bunun üzerine Hasenhüttl, havaalanında vize almak için bir süre bekledi. Bu sırada RB Leipzig futbolcuarı ve kafilede bulunan teknik heyet ile yöneticiler ise Türkiye'ye giriş yaptılar. Hasenhüttl, havaalanında vize başvurusunda bulundu. Vizeyi alınca da Türkiye'ye giriş yapabildi ve kendisini bekleyen kafileye katılabildi.

Türkiye Alman vatandaşlarına vize uygulamazken, bir süreden beri Avusturya vatandaşlarına vize uyguluyor. Vize almayı unuttuklaını söyleyen Hasenhüttl “Bu tamamen bizim hatamızdı”dedi. Vize işlemleri için havaalanı görevlilerin kendilerine çok yardımcı olduklarını belirten Avusturyalı teknik adam “Görevliler çok çok dostça ve samimi davrandılar” dedi.

Kaynak: Hürriyet
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