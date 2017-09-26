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Las Palmas’ta Marquez dönemi sona erdi

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Las Palmas’ın teknik direktörü Manuel Marquez görevinden istifa etti.

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La Liga’nın 6. haftasında sahasında oynadığı maçta Leganes’e 2-0 yenilen Las Palmas’ın teknik direktörü Marquez, geçen temmuz ayından bu yana çalıştırdığı takımını bıraktığını açıkladı.

Las Palmas yönetimi, Marquez’in yerine yeni bir teknik direktör bulunana kadar yardımcı antrenörlerden Juan Carlos Valeron ve Paquito Ortiz’in takımı çalıştıracağını duyurdu.
La Liga’da 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan Las Palmas, 6 puanla 15. sırada yer alıyor.

Ligde geride kalan 6 haftada Las Palmas’ın yanı sıra Alaves ve Villarreal takımlarında teknik direktör değişikliği yaşanmıştı. Alaves’te 4. hafta sonunda Luis Zubeldia,
Villarreal’de de 6. hafta maçının ardından Fran Escriba teknik direktörlük görevinden alınmıştı.

AA




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ÖNE ÇIKANLAR

6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
GENİŞLET Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »