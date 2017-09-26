Koordinatör kaleci oldu

Bayern Münih’te ayak bileğindeki sakatlığın yeniden nüksetmesi sebebiyle kaleci Manuel Neuer’in 3 ay daha oynamayacak olması, Bayern Münih’i harekete geçirdi. Bayern, kaleci pozisyonuna yeni bir kişiyi dahil etmek için UEFA’ya başvuruda bulundu. Geçen sezon bu kulüpte kariyerine nokta koyan ve ardından altyapıda kaleci departmanında koordinatör olarak göreve başlayan Tom Starke, Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edildi.