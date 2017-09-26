Kırkağaç'ın efsane futbolcuları yıllar sonra sahada

nda oynanan karşılaşma öncesi, oyuncular tek tek taraftarlara tanıtıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından antrenörlüğünü Kırkağaç'ın yetiştirdiği usta futbol adamı Emin Tasın'ın yaptığı Kırkağaç Acaridmanspor'un efsaneleri, Çanakkale Master ile karşılaştı.Nefesleri kesen ve büyük heyecanın yaşandığı karşılaşma 4-4 sona ererken, Kırkağaç Acaridmanspor'un golleri Ali Angı (2), Ayhan ve Levent Komşu'dan geldi.Kırkağaçlı efsanelerde Özgür Şenses, Ali Angı, Armağan Ercan, Atilla Şen, Mustafa Akyüz, Ayhan İncekara, Ercan Negiz, Fevzi Ok, Tayfun Şekerkamışı, Melih Yavaş (Arap Melih), Nevzat Ünsal, İsmail Ergün, Osman Aslanoğlu, Fahir Cengiz, Cihan Yazar, Yusuf Ertem, Levent Komşu, Yunus Cezayir, Şerif Ali Şensazlı, Erkan Gelir (Arap Erkan), Süreyya Onay, İlhami Ülük, Levent Derviş (Kıvırcık Levent), Sadrettin Küçük, Mustafa Salkım (Çarli Mustafa), Erol Tör, Cengiz Güzelkaş (Sarı Cengiz), Kadir Boz ve Kemal Tekgöz forma giyerken, Çanakkale Masterleri ise Aşikar, Recai, Şükrü, Emin Balcı, Yalçın, Yılmaz, Murat Uzman, Abtul Selam, Orhan, Ömer, Emin Kurt, Halil Muhtar, Burhan, Fatih, Güven, Murat Aygün, Kemal, Fadıl, Ali ve Buraklı kadrosuyla mücadele etti.Taraftarların büyük sevgi gösterdiği oyuncular maç sonunda bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.İHA'ya özel açıklamalarda bulunan Kırkağaç Acaridman forması giymiş eski profesyonel hakem Yusuf Ertem ve eski Manisa Milletvekili Cihan Yazar, çok mutlu olduklarını ve eski arkadaşlarını uzun yıllar sonra görmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.Kırkağaçlı efsane futbolcular, daha sonra ilçe mezarlığına giderek hayatını kaybetmiş futbolcu arkadaşlarının mezarlarını ziyaret edip, kabirlerine karanfil bırakarak dua etti.