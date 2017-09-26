  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM




Daha iyi bir görüntü için telefon çevirin!

Kazancıoğlu: Liderliğimizi sürdürmek istiyoruz

TFF 1. Ligin 7. haftasında 1 Ekim Pazar günü sahasında Ümraniyespor’u konuk edecek Akın Çorap Giresunspor’da, bu maçın hazırlıkları başladı.

  • - A
  • + A
TFF 1. Ligin 7. haftasında 1 Ekim Pazar günü sahasında Ümraniyespor’u konuk edecek Akın Çorap Giresunspor’da, bu maçın hazırlıkları başladı.

Yeşil-mavili futbolcular, kulüp tesislerinde teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki antrenmanda, düz koşunun ardından teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yaptı. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Kulüp asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ümraniyespor karşılaşmasını kazanarak ligde yeniden çıkışa geçmek ve liderliklerini sürdürmek istediklerini söyledi.
Geçen hafta sonu konuk ettikleri Elazığspor ile golsüz berabere kalarak 4 maçlık galibiyet serisini sona erdirdiklerini anımsatan Kazancıoğlu,"Pazar günü sahamızda ligde ikinci sırada bulunan Ümraniyespor’u konuk edeceğiz. Zor maç olacağını biliyoruz. Maçın oynanacağı saate kadar olan süreyi en iyi şekilde değerlendirip karşılaşmaya tam anlamıyla hazır olmak istiyoruz. Hedefimiz sahadan 3 puanla ayrılmak." dedi.

Kazancıoğlu, Ümraniyespor maçındaki saha ve seyirci avantajlarının kendilerinden yana olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"İç sahada taraftarımızın da desteğiyle daha istekli ve mücadeleci oyun ortaya koyuyoruz. Ümraniyespor maçında da avantajlarımızı iyi kullanmak en büyük hedefimiz. Rakibimiz karşısında 3 puana ulaşarak ligde yeniden çıkışa geçmek ve liderliğimizi sürdürmek istiyoruz."

AA




0 YORUM

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
GENİŞLET Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »