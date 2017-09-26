Kaptanlar derbide sahada

Sakatlığı sebebiyle son 2 karşılaşmada görev yapamayan kaleci’ın sakatlığını tamamen atlattığı öğrenildi. Öte yandan ağrılarına rağmen 3 haftadır sahaya çıkan ve gollerine devam eden’ın da herhangi bir sıkıntısının olmadığı belirtildi. İki futbolcunun da Siyah-Beyazlılar’a karşı forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor.Alanyaspor maçının ardından ayağında ödem oluşan’nun tedavisine devam ediliyor. Beşiktaş derbisine yetişmesi için yoğun tedavi programı uygulanan 23 yaşındaki futbolcunun da Kartal’a karşı forma giymeyi planladığı ve kritik karşılaşmada arkadaşlarını yalnız bırakmak istemediği öğrenildi.