  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM




Daha iyi bir görüntü için telefon çevirin!

Kaptanlar derbide sahada

Beşiktaş karşısında sahaya mutlak galibiyet parolası ile çıkacak olan Bordo-Mavililer’e, kaptanlardan sevindirici haber geldi.

  • - A
  • + A
Sakatlığı sebebiyle son 2 karşılaşmada görev yapamayan kaleci Onur Kıvrak’ın sakatlığını tamamen atlattığı öğrenildi. Öte yandan ağrılarına rağmen 3 haftadır sahaya çıkan ve gollerine devam eden Burak Yılmaz’ın da herhangi bir sıkıntısının olmadığı belirtildi. İki futbolcunun da Siyah-Beyazlılar’a karşı forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

Okay yalnız bırakmak istemiyor

Alanyaspor maçının ardından ayağında ödem oluşan Okay Yokuşlu’nun tedavisine devam ediliyor. Beşiktaş derbisine yetişmesi için yoğun tedavi programı uygulanan 23 yaşındaki futbolcunun da Kartal’a karşı forma giymeyi planladığı ve kritik karşılaşmada arkadaşlarını yalnız bırakmak istemediği öğrenildi.




0 YORUM

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
GENİŞLET Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »