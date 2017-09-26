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Kağıtsoporlu Eskrimciler, Büyükler Açık Turnuvasında tarih yazdı

Kağıtsporlu şampiyon eskrimciler Epe Büyükler Kategorisinde madalyalara ambargo koydu.

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Ankara’daki Büyükler Eskrim Açık Turnuvasında kadın ve erkek kategorilerinde; epe, flöre ve kılıç müsabakaları oynandı. Sincan Kapalı Spor Salonunda oynanan turnuvaya 119’u bayan, 160 erkek olmak üzere toplamda 279 eskrimci katıldı.

İlimizden turnuvaya katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu şampiyon eskrimciler, Epe Büyükler kategorisine deyim yerindeyse ambargo koyarak tüm madalyaları topladı. Epe’de Büyükler Kategorisinde Gökçe Günaç altın, Dilara Ünal gümüş ve Aslıhan Kayabaş bronz madalyanın sahibi oldu. Elde ettikleri dereceler sonucunda büyük sevinç yaşayan sporculara madalyaları kürsüye çağrılarak verildi.




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6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
GENİŞLET Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »