Kağıtsoporlu Eskrimciler, Büyükler Açık Turnuvasında tarih yazdı

Ankara’dakinda kadın ve erkek kategorilerinde; epe, flöre ve kılıç müsabakaları oynandı.nda oynanan turnuvaya 119’u bayan, 160 erkek olmak üzere toplamda 279 eskrimci katıldı.İlimizden turnuvaya katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu şampiyon eskrimciler, Epe Büyükler kategorisine deyim yerindeyse ambargo koyarak tüm madalyaları topladı. Epe’de Büyükler Kategorisinde Gökçe Günaç altın, Dilara Ünal gümüş ve Aslıhan Kayabaş bronz madalyanın sahibi oldu. Elde ettikleri dereceler sonucunda büyük sevinç yaşayan sporculara madalyaları kürsüye çağrılarak verildi.