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Josef de Souza'dan İngiltere itirafı!

Transferin son gününde İngiltere'nin kapısından dönen Josef, kaldığı içim çok mutlu: Gidip gitmeme konusunda yaşadığım kararsızlık ilk haftalarda oyunuma da yansıdı. Ancak şimdi kafam rahat. Aykut Hoca’nın oyun anlayışı kendimi göstermemi sağladı.

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Orta sahada başladığı Beşiktaş derbisini Neto’nun atılmasının ardından stoperde bitiren Josef De Souza, iki farklı mevkide oynamasının kendisi için herhangi bir sorun teşkil etmediğini söyledi. Sezon başında İngiltere’den aldığı teklifin kafasını karıştırdığını ancak şimdilerde çok rahatladığını belirten Sambacı, “İngiltere’den cazip bir teklif aldım. Gidip gitmeme konusunda kararsızdım. Bu ruh hali sezon başında performansıma da yansıdı. Ayrıca yaz döneminde orta sahaya da önemli transferler yapılmıştı. Orta sahada rekabet çok arttı. Ne zaman kalacağım kesinleşti, işte o zaman biraz daha rahatladım. 
 
‘SERVİSİ SEVİYORUM’
 
Fenerbahçe oynadığım dönem içerisinde belki de en fazla eleştiriyi orta sahamız oldu. Ben bana verilen göreve sadık kalarak oynuyorum. Aykut Kocaman’ın gelişiyle birlikte kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Onun oynattığı sistem tam bana göre. Bazen ön liberoda tek kalıyorum. Defanstan atılan topları arkadaşlarıma ben servis ediyorum. Hocam benimle sürekli konuşarak bana yardımcı oluyor. İşte bu diyalog da hem kendi performansıma hem takıma olumlu yansıyor. 
 
Sezona çok iyi başlayamadım ama her geçen hafta olduğumu görebiliyorum. Takımın öne oynama isteği de beni rahatlatıyor ve kendimi gösterebiliyorum.” 

Kaynak: Şampiy10
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      -  
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    K. Karabük

01 Ekim 2017 Pazar

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6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
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13 Antalyaspor 6 6
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