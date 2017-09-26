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Janssen ile 1 yıl daha

Hollandalı yıldızın kalitesini konuşturması için 3 maç oynaması yetti. Yönetim, uygun bir maliyetle kiralık olarak kadrosuna kattığı Janssen’i kaptırmamak adına harekete geçti. 23 yaşındaki forvetin bonservis bedeli 25 milyon Pound! Bunu ödemesi imkansız olan Sarı-Lacivertliler, Janssen’i 1 yıl daha kiralamak için Tottenham’la erkenden masaya oturacak.

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Fenerbahçe, transfer döneminde forveti ilk olarak Roberto Soldado ile takviye etmişti. Ancak Van Persie’nin sakatlığı, Fernandao’nun hazır olmaması nedeniyle son gün Vincent Janssen de kiralık olarak kadroya katıldı. Tottenham’dan uygun bir maliyetle Sarı-Lacivretliler’e imza atan Hollandalı yıldızın kalitesini ortaya koyması için 3 maçta boy göstermesi yetti.

2 gol, 2 asist

26 dakika sahada kaldığı Başakşehir mücadelesinde etkili oynayan, 11’de çıktığı Aytemiz Alanya ve Beşiktaş maçlarını ise 1’er gol ve 1’er asist yaparak tamamlayan Janssen, taraftarı mest etti. Fenerbahçe Yönetimi ve Aykut Kocaman da 23 yaşındaki yıldızın performansından son derece memnun. Hollandalı golcü de, “Fenerbahçe benim kurtuluşum oldu” sözleriyle takımda ne kadar mutlu olduğunu dile getirdi. Sarı-Lacivertli Yönetim, Vincent Janssen’i kaptırmamak için erkenden harekete geçti. Tottenham, futbolcusunun bonservis bedelini 25 milyon Pound (120 milyon TL) olarak belirlemişti.
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Eski günlerine dönüyor

Kanarya’nın bu rakamı ödemesi imkansız. Zaten yönetimin planı da Janssen’i 2018-19 sezonunda da kiralamak. Bunun için de Tottenham’la erkenden masaya oturarak anlaşmaya çalışacaklar. İngiliz ekibinin Fenerbahçe’den beklentisi, oyuncunun düzenli forma giymesiydi. Janssen sadece sürekli dakika almakla kalmadı, performansını da kısa sürede artırarak eski günlerine dönüş sinyali verdi. Futbolcunun da Fenerbahçe’de mutlu olması, 1 yıl daha kiralama umutlarını artırıyor.
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6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
GENİŞLET Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
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