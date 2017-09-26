İvan Rakitic’i eşi kurtarmış

Barcelona’nın yıldızlarından İvan Rakitic, Barcelona’da geçtiğimiz ay yaşanan terör saldırısından son anda kurtulduklarını söyledi. Araçla yapılan ve 13 kişinin öldüğü, 100’den fazla kişinin yaralandığı saldırı öncesi ailesiyle gezmek için o bölgeye gitmek istediğini, ancak eşinin evlerinin yakınındaki bir parka gitmek istemesi sonrasında karar değiştirdiklerini açıkladı.