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İşte Aykut Kocaman'ın ideal 11'i...

Her bölgede topu iyi kullanan oyuncu sayısı arttığı için, Kocaman, kafasındaki sistemi daha rahat ortaya koymaya başladı. Artık rakibin hata yapmasını bekleyen değil, topla oynayan ve rakibi hataya zorlayan bir Fenerbahçe ortaya çıktı.

26 Eylül 2017, Salı 11:02

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Son iki sezondur hücumda etkisiz olan ve defansif oyun planı ile ön plana çıkan Fenerbahçe’de bu durum değişti. Artık rakibin hata yapması için bekleyen değil, karşısındaki takımı hata yapmaya zorlayan daha kaliteli bir takım ortaya çıktı.

Bu değişimde kuşkusuz teknik direktör Aykut Kocaman’ın gelişi ile yapılan transferlerin etkisi büyük oldu. Pereira ve Advocaat’ın orta sahayı iki hatta üç ön libero ile oluşturmasından kaynaklanan yaratıcılık sorunu, bu sezon yapılan transferle aşıldı.

Mehmet Topal, kulübeye gelip, Souza tek ön libero olarak oynarken, Ozan Tufan da gerçek pozisyonu olan “8 Numara”da daha fazla rol almaya başladı. Böylelikle forvet arkasındaki kilit rol Ekici, Giuliano ve Valbuena gibi top tekniği yüksek isimlere kaldı.
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Sarı-lacivertliler ayrıca gerçek bir forvete kavuştu. Janssen, Van Persie gibi sakatlık problemi yaşamadan sağlam bir şekilde mücadele ederken, Fernandao gibi ağır olmaması da takımın ileri uçtaki etkinliğini artırdı. Hollandalı oyuncunun gol vuruşları, sırtı dönük oynaması ve önde baskı yapması da takımın seviye atlamasını sağladı.

Savunmaya Neto’nun gelmesi de Fenerbahçe’nin çehresini değiştirdi. Üç ön liberolu orta saha ile etkili olamayan sarı-lacivertliler geçen sezon savunmadan oyunu kuramıyordu. Neto’nun gelişi ile bu sorun da aşıldı. Artık ataklar, Portekizli stoperden başlıyor.

Her bölgede topu iyi kullanan oyuncu sayısı arttığı için, Kocaman kafasındaki sistemi daha rahat ortaya koymaya başladı. Artık rakibin hata yapmasını bekleyen değil, topla oynayan ve rakibi hataya zorlayan bir Fenerbahçe ortaya çıktı.

İlk 11’i hazır

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, sakat-cezalı olmadığı sürece ideal 11’ini de oluşturdu. Buna göre kafasındaki takım şöyle: Kameni, Isla, Neto, Skrtel, Hasan Ali, Souza, Ozan, Giuliano, Mehmet Ekici, Valbuena ve Janssen.

Kaynak: Skorer
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    2- 0
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    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
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24 Eylül 2017 Pazar

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    2- 4
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9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
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