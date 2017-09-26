İstanbul Maratonu 39. kez koşulacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Spor İstanbul tarafından organize edilen Vodafone 39. İstanbul Maratonu, bu yıl “Çocuklar için koş” temasıyla düzenlenecek.İstanbul’da 12 Kasım Pazar günü koşulacak maratonla ilgili konuşan İBB Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, “Avrupa’daki örneklerini aratmayan bir maraton organize ettiğimiz için çok mutluyuz. Bizim maratonumuzun en büyük özelliği 2 kıta arasında dünyada koşulan tek maraton olması” dedi.