İstanbul Büyükşehir Belediyespor ikinci ön elemede

Basketbolda, FIBA Erkekler Avrupa Kupası birinci ön eleme turu rövanş maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, sahasında Alman ekibi Oliver Würzburg’a 76-65 mağlup olmasına rağmen ilk karşılaşmada elde ettiği 13 sayılık avantajla tur atladı.Turuncu-lacivertliler, deplasmanda 75-62 mağlup ettiği Oliver Würzburg ile rövanş maçında karşı karşıya geldi.Karşılaşmaya etkili başlayan Oliver Würzburg, 3. dakikaya girilirken 7-0 üstünlük yakaladı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Bircevic ve Dulkys’in dış atışlarıyla farkı azaltmaya çalışsa da hız kesmeyen konuk ekip, Gaddy’nin basketiyle 7. dakikada farkı çift haneli sayılara taşıdı: 9-19. Ardından İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un Bircevic ve Buckner ile bulduğu sayılara Olisevicius ile cevap veren konuk ekip, ilk periyodu 21-15 üstün tamamladı.İkinci çeyreğe iki takım da hücumda tutuk başladı. Oliver Würzburg, Stuckey’in serbest atıştan kaydettiği sayıyla 15. dakikada 10 sayılık üstünlük elde etti: 19-29. Thompson, Buva ve Klobucar’ın sayılarıyla farkı azaltan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Buva’nın serbest atıştan kaydettiği basketlerle bitime 3 saniye kala farkı 2 sayıya indirdi ve ilk yarı Oliver Würzburg’un 35-33’lük üstünlüğüyle sona erdi.İstanbul Büyükşehir Belediyespor, üçüncü periyotta Loncar ve Benzing ile sonuca giden Oliver Würzburg karşısında Buva, Buckner ve Uğur Dokuyan ile sayılar bularak rakibinin farkı açmasına izin vermedi. Çeyreğin son 3 dakika 34 saniyesinde rakibine sayı şansı tanımayan ve 7-0’lık seri yakalayan turuncu-lacivertliler, final periyoduna 48-46 önde girdi.Son çeyrekte Loncar, Hammonds ve Stuckey’in basketleriyle 11-0’lık seri yakalayan Oliver Würzburg, 35. dakikada 9 sayılık üstünlük elde etti: 53-62. İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un Thompson, Dulkys ve Bircevic ile kaydettiği basketlere Hammonds, Loncar, Stuckey ve Gaddy ile karşılık veren Oliver Würzburg, 38. dakikada farkı 13 sayıya çıkardı: 59-72. Bircevic, Dulkys ve Thompson’ın son bölümdeki sayılarıyla farkın açılmasına izin vermeyen İstanbul Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmadan 76-65 mağlup ayrılmasına karşın ilk maçta elde ettiği 13 sayılık avantajla ikinci ön eleme turuna yükseldi.İstanbul Büyükşehir Belediyespor, ikinci ön eleme turunda Ukrayna’nın Khimik ekibiyle karşı karşıya gelecek.Hakemler: Marek Maliszewski (Polonya), Zoran Mitrovski (Makedonya), Bojan Jovanic (Bosna Hersek)İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Thompson 14, Dulkys 7, Mert Çevik, Buva 7, Bircevic 14, İlkan Karaman 5, Buckner 6, Klobucar 8, Uğur Dokuyan 4, Oliver Würzburg: Stuckey 21, Hammonds 9, Gaddy 14, Benzing 7, Loncar 15, Richardson 5, Kratzer, Olisevicius 5, Lipkevicius, Mangold, Hoffmann1. Periyot: 15-21Devre: 33-353. Periyot: 48-46Beş faulle çıkanlar: 35.36 Benzing, 39.42 Stuckey (Oliver Würzburg)