Hollandalılar yasak dinlemedi

kulübü, geçen sezonile oynadığı maç öncesinde taraftarlarının sahaya girmesi ve çıkan olaylar sebebiyle UEFA’dan ceza almıştı. Benzer olayın iki yıl içerisinde tekrar edilmesi durumunda her iki kulübün de Avrupa kupalarından 1 yıl men edileceği ifade edilmişti.Bunun üzerine Başkan, bu sezonki Avrupa maçlarında deplasmana taraftar götürmeyeceklerini belirtmişti. Benzer bir durumun içinde olan ve 2015’te Roma’da tarihi eserlere bile zarar veren Hollanda temsilcisi Feyenoord’un taraftarları ise bu yasağı dinlemedi! Şampiyonlar Ligi’nde dün akşam Napoli’nin, Feyenoord’u konuk ettiği mücadele öncesi konuk Hollanda ekibinin taraftarları önceki gün İtalya’da ortalığı birbirine kattı.Normalde kulüp tarafından deplasman yasağı konulan’un bir grup taraftarı, Napoli kentinde olay çıkarttı. Polise taş atan 3 holigan tutuklandı. Feyenoord kulübü, taraftarlarını bir kez daha maça gitmemeleri konusunda uyardı. Ancak bazı taraftarların, maç için bilet alma girişiminde bulundukları öğrenildi.