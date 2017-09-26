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Hollandalılar yasak dinlemedi

Napoli maçı öncesi Beşiktaş gibi deplasman yasağı koyan Feyenoord’un bazı taraftarları, İtalya’daki maça gidip, bir de üzerine olay çıkarttı. Ayrıca bu grubun içindeki bazı holiganlar, mücadele için bilet alma girişiminde bulundu.

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Beşiktaş kulübü, geçen sezon Lyon ile oynadığı maç öncesinde taraftarlarının sahaya girmesi ve çıkan olaylar sebebiyle UEFA’dan ceza almıştı. Benzer olayın iki yıl içerisinde tekrar edilmesi durumunda her iki kulübün de Avrupa kupalarından 1 yıl men edileceği ifade edilmişti.

Bunun üzerine Başkan Fikret Orman, bu sezonki Avrupa maçlarında deplasmana taraftar götürmeyeceklerini belirtmişti. Benzer bir durumun içinde olan ve 2015’te Roma’da tarihi eserlere bile zarar veren Hollanda temsilcisi Feyenoord’un taraftarları ise bu yasağı dinlemedi! Şampiyonlar Ligi’nde dün akşam Napoli’nin, Feyenoord’u konuk ettiği mücadele öncesi konuk Hollanda ekibinin taraftarları önceki gün İtalya’da ortalığı birbirine kattı.

3 kişi tutuklandı

Normalde kulüp tarafından deplasman yasağı konulan Feyenoord’un bir grup taraftarı, Napoli kentinde olay çıkarttı. Polise taş atan 3 holigan tutuklandı. Feyenoord kulübü, taraftarlarını bir kez daha maça gitmemeleri konusunda uyardı. Ancak bazı taraftarların, maç için bilet alma girişiminde bulundukları öğrenildi.




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7. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

29 Eylül 2017 Cuma

  • Akhisar Bld.
      -  
    Fenerbahçe

30 Eylül 2017 Cumartesi

  • Demir Grup Sivasspor
      -  
    Antalyaspor
  • Osmanlıspor FK
      -  
    Kasımpaşa
  • Kayserispor
      -  
    Bursaspor
  • Galatasaray
      -  
    K. Karabük

01 Ekim 2017 Pazar

  • Evkur Yeni Malatyaspor
      -  
    T.Konyaspor
  • Aytemiz Alanyaspor
      -  
    Gençlerbirliği
  • Beşiktaş
      -  
    Trabzonspor
  • Göztepe
      -  
    Medipol Başakşehir
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1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
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5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
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