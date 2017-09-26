Hatay Medeniyetler Kupası'nda ilk gün sona erdi

Hatay’da bu yıl ilk kez düzenlenen ve Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nden 4 ekibin mücadele ettiği Medeniyetler Kupası, 2 maçla başladı.Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyona ev sahibi Hatay Büyükşehir Belediyespor’un yanı sıra Fenerbahçe, OGM Ormanspor ve Bornova Beckerspor katılıyor.Hatay Büyükşehir Belediyesi Yaşam Merkezi ve Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen turnuvanın ilk gününde Fenerbahçe, Hatay Büyükşehir Belediyespor’u 100-95, OGM Ormanspor ise Bornova Beckerspor’u 73-72 yendi.Üç gün sürecek organizasyon, yarın yapılacak maçlarla devam edecek.