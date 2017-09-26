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Haliliyeli Gökçe kickboks Balkan şampiyonu oldu

Haliliye Belediye Spor Kickboks Takımı sporcularından Fatma Hanım Gökçe, 52 kiloda Balkan Şampiyonu oldu.

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Haliliye Belediye Spor, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Kickboks takımından Fatma Hanım Gökçe, Haliliye Belediye Sporu temsilen Milli Takım adına 22- 25 Eylül 2017 tarihlerinde Karadağ’ın Bijelo Polje şehrinde düzenlenen Kickboks Balkan Şampiyonasına katıldı. 52 kiloda mücadele eden Gökçe, ilk turda Polonyalı, ikinci turda Fransız, üçüncü turda ise Belçikalı rakibi karşısında ringde galip gelen taraf oldu. Çeyrek finalde Portekiz, Yarı finalde de Hollandalı rakibi karşısında üstünlük sağlayan Gökçe, finalde ise Yunanistanlı rakibini geçip Altın Madalyayı boynuna takarak, Balkan şampiyonu oldu.

Türk bayrağını Bijelo Polje’de dalgalandıran Fatma Hanım Gökçe, 39 ülkeden bin 790 sporcunun katıldığı şampiyonadaki galibiyetini Haliliye’ye armağan etti.

İHA




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6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
GENİŞLET Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »