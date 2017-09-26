  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM




Daha iyi bir görüntü için telefon çevirin!

"Hafta sonu çok iyi bir rakiple karşılaşacağız"

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig’in 7. haftasında karşılaşacakları Bursaspor’un çok iyi bir takım olduğunu belirterek, "Eğer Bursaspor maçından puanlarla ayrılırsak Kayserispor üst sıralara tırmanacak ve yukarıda bizi izlemeye devam edeceksiniz." dedi.

  • - A
  • + A
Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig’in 7. haftasında karşılaşacakları Bursaspor’un çok iyi bir takım olduğunu belirterek, "Eğer Bursaspor maçından puanlarla ayrılırsak Kayserispor üst sıralara tırmanacak ve yukarıda bizi izlemeye devam edeceksiniz." dedi.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Sumudica, geçen hafta 1-1 berabere kaldıkları Kasımpaşa maçını değerlendirerek, bu karşılaşmada oynanan oyundan memnun kalmadığını belirtti.

Rakipleri karşısında kötü oynamalarına rağmen iyi bir sonuç aldıklarını ifade eden Sumudica, şunları kaydetti:

"Kasımpaşa maçında en iyi şey sonuçtu. Çok kötü oynadık. İlk yarıda rakibimiz bizim oynamamıza izin verdi. Topla oynama oranı bizdeydi, maçı biz kontrol ettik. Ancak gol pozisyonumuz yoktu. İlk atakta da golü yedik. Yine de oyuncularımı tebrik etmek istiyorum, maçın son dakikasına kadar mücadele ettiler, inandılar. Sonuçta da beraberlik golünü bulduk. Büyük takım, kötü oynadığı maçlarda da sahadan puan ya da puanlarla ayrılmayı bilmeli."

"Yukarıda bizi izlemeye devam edeceksiniz"

Galatasaray müsabakasının ardından ligde ve Ziraat Türkiye Kupası’nda maç kaybetmediklerini, bu başarılarını Bursaspor karşısında da sürdürmek istediklerini aktaran Sumudica, "Hafta sonu Bursaspor gibi çok iyi bir rakiple karşılaşacağız. Çok büyük bir hocaları var. Zor bir maç olacak. Eğer Bursaspor maçından puanlarla ayrılırsak Kayseri halkının istediği gibi Kayserispor üst sıralara tırmanacak ve yukarıda bizi izlemeye devam edeceksiniz." ifadelerini kullandı.
 




0 YORUM

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
GENİŞLET Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »