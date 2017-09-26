"Hafta sonu çok iyi bir rakiple karşılaşacağız"

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig’in 7. haftasında karşılaşacakları Bursaspor’un çok iyi bir takım olduğunu belirterek, "Eğer Bursaspor maçından puanlarla ayrılırsak Kayserispor üst sıralara tırmanacak ve yukarıda bizi izlemeye devam edeceksiniz." dedi.Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Sumudica, geçen hafta 1-1 berabere kaldıkları Kasımpaşa maçını değerlendirerek, bu karşılaşmada oynanan oyundan memnun kalmadığını belirtti.Rakipleri karşısında kötü oynamalarına rağmen iyi bir sonuç aldıklarını ifade eden Sumudica, şunları kaydetti:"Kasımpaşa maçında en iyi şey sonuçtu. Çok kötü oynadık. İlk yarıda rakibimiz bizim oynamamıza izin verdi. Topla oynama oranı bizdeydi, maçı biz kontrol ettik. Ancak gol pozisyonumuz yoktu. İlk atakta da golü yedik. Yine de oyuncularımı tebrik etmek istiyorum, maçın son dakikasına kadar mücadele ettiler, inandılar. Sonuçta da beraberlik golünü bulduk. Büyük takım, kötü oynadığı maçlarda da sahadan puan ya da puanlarla ayrılmayı bilmeli."Galatasaray müsabakasının ardından ligde ve Ziraat Türkiye Kupası’nda maç kaybetmediklerini, bu başarılarını Bursaspor karşısında da sürdürmek istediklerini aktaran Sumudica, "Hafta sonu Bursaspor gibi çok iyi bir rakiple karşılaşacağız. Çok büyük bir hocaları var. Zor bir maç olacak. Eğer Bursaspor maçından puanlarla ayrılırsak Kayseri halkının istediği gibi Kayserispor üst sıralara tırmanacak ve yukarıda bizi izlemeye devam edeceksiniz." ifadelerini kullandı.