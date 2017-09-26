Göztepe, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig’de 1 Ekim Pazar günü Medipol Başakşehir’le karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.Ligde son 4 maçını kazanan Göztepe, pazar günkü Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının ardından dünü izinli geçirdikten sonra Medipol Başakşehir mücadelesi için ilk antrenmanını Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde yaptı.Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınmanın ardından 5’e 2 pas ve top çalma organizasyonları yapan Göztepeli futbolcular, son bölümde ise savunma ve hücum çalıştı.Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları devam eden Emre Can Coşkun ve Ömer Şişmanoğlu, çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü.