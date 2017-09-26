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Göztepe, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig’de 1 Ekim Pazar günü Medipol Başakşehir’le karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

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Süper Lig’de 1 Ekim Pazar günü Medipol Başakşehir’le karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Ligde son 4 maçını kazanan Göztepe, pazar günkü Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının ardından dünü izinli geçirdikten sonra Medipol Başakşehir mücadelesi için ilk antrenmanını Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde yaptı.

Teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınmanın ardından 5’e 2 pas ve top çalma organizasyonları yapan Göztepeli futbolcular, son bölümde ise savunma ve hücum çalıştı.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları devam eden Emre Can Coşkun ve Ömer Şişmanoğlu, çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü.
 




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2017/2018 Sezonu Süper Lig

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    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
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    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

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1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
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5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
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