Gökhan Yalçınkaya'nın Diyarbakır at yarış tahminleri

VİNDİRHAT bu pistte farklı

26 Eylül Salı. Fanatik Hipodrom yazarıgünün programını değerlendirdi.TEKİNEFE ile başlayayım. 4-5 ay önce mükemmel form tutmuştu, hat trick eşliğinde ikinci bahar yaşıyor ömrüm şarkısı tüttürüyordu. Sıcaklar başladı at geriye gitmeye başladı. Haziran-Temmuz-Ağustos olan yaz aylarında, ne taylığında, ne gençliğinde, ne bu döneminde, hiç kazanamadı, biraz havalar serinledi, tak 4. Geçen sene ki yazılarımda da sizlere iklim seçen atları, hatta o dönemki cazip ‘’Oğlum Ozan’’ tekim üzerinden uzunca yazmıştım, biraz daha serinlediğimiz şu günlerde TEKİNEFE’yi ideal mesafesinde gözü kapalı yazalım. İkinci şans verdiğim ASPENDOS’un Elazığ’daki son yarışını önemsemiyorum, zaten karşılara dönülür dönülmez binicisi enseye bastı, bir önceki Diyarbakır yarışında bu sert pistte fena koşmadı, oranın kumuyla buranın kumu bir değil, Caner de formda, hafta sonu da M.Ali.Aktürk’le birlikte Adana’ya geldiler, burada da kazandı, daim olsun. Sonrasında DİYARINOĞLU, tutuyorum. Son startında önünde bitiren 6 at da burda yok, onlardan bazıları bugun 4.ayakta kısa vade koşuyorlar, bir tutturursa kafadan kupon bırakmaz. Geçen yarışında kafayı alamayan, hatta start çıkışından sonra az kala ‘’Ersanağa’’yı da devirecekti bugun önlere erken sarkabilirse şansını yükseklere çıkaracak AVAN, sıklet dezavantajına rağmen grubun müsaitliğiyle AKTEMUR, zaman zaman ters yarışlar yapan ESMER EFE yarışta şanslı gördüğüm diğer atlardır.KARA ATEŞ, bu piste çıktığı ilk yarışında 60 kiloyla mükemmel bir koşu çıkardı. DESVİ DANYA, aynı keza 61’le Elazığ’da uzadıkça uzadı. Her iki at da mesafe tutan atlar, al tarafa kiloyu da verirler, formdalar, ayırmıyorum.YAMARALİBEY, geçen hafta ne yaptı öyle, at anormal iyi olmuş, maşallah nazar değmesin. ALTUNBİR, Doğuda mükemmel yarışlar yapıyor Ankara’ya gitti tutmadı, çim yarışında saptı zaten seyirci koridoruna kadar çıktı, çok süratli bir at kafayı alırsa korkun. AKERSAN, çok kuvvetli yapıda, devrini geç buluyor, bulunca da uzun atıyor, mesafe çok kısa binicisinin taymingi oturtması lazım, ki başarılı da bir jokey zaten. UÇARKANAT, Diyarbakır’da ilk kez sahne alacak, bu atın anneden abisi ‘’Uçarlım’’ı Diyarbakır’daki yarışlarında kimse geçememişti, bakalım abisini anımsatacak mı? KILIÇ TUTAN’ın son dönemdeki yarışları tat vermese de, bu atın peşine uzun zamandır takıldım kaldım, getirene kadar bırakmayacağım, burda ilk kez koşacağını da hatırlatayım. CANGOBAK da geçen kilonun altında ezildi, bu kez normale bindi, pist tecrübesi artdı, sona ekledim.VİNDİRHAT, Diyarbakır sezonunun başlamasını , bir sevgiliye özlem misali bekleyip durmuştur herhalde. Neden mi? Bu atın Diyarbakır istatistiğine bakarsak son yarışını saymayalım ona ayrı geleceğim, 11 yarışta, 4 birincilik, 6 ikincilik, 1 üçüncülük. Son yarışında ise yine tabelada sonuna asılırken önünde bitiren üç attan da kurtuldu, bir de o yarışından önce kısa ara vermişti eksikti. Bu kez hem kondüsyon arttı, hem daha uygun bir kısa vade, tek dezavantajı kilo olsa da, rakip gördüğüm atın start sorunu olduğu için o riske girerim VİNDİRHAT, bankomdur.Çabuk safkan ABİDEM, formunun zirvesindeki ATAKANYELİ, yarış yavaş gider şansını yüzde 10, hızlı giderse yüzde 90 gördüğüm DORUGÜZEL, takibimdeki kızlar SAPANCALI KIR KIZ ve GÜLSU HANIM, son tabelasında radarıma düşen DENİZCİKIZI, sıralamamdır.Önde boş kalırsa kuyruk göstermeyecek yapıdaki MOONBOW, Diyarbakır’da geçilmeyen CANBERKHAN, son yarışında yakın ara koşmaktan etkilenen STURDY, formunda önemli gelişmeler gözlenen METİNBABA, geçen hafta açık yarış koşan PARLAN, düzelen GOLDEN FOOT, kendini unutturan BIÇKINBEY sıralamamdır.3,8,12,1,2,4 // 1,2 // 7,4,1,2,5,3 // 1 // 4,2,1,8,6,9 // 9,4,12,5,6,7,8