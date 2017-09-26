Galatasaray'da sol kanata tek aday kaldı

Feghouli’yi Karabük maçında 11’de oynatmak isteyen Tudor, Tolga’nın skora katkısı nedeniyle kulübeye alacağı oyuncu tercihini Rodrigues’ten yana kullanacaktı. Ancak Tolga’nın yaşadığı sakatlık, Rodrigues’e yaradı.Cumartesi günü Karabük karşısında sağda Feghouli, solda Rodrigues görev yapacak. Orta saha merkezi ise yine Belhanda, Ndiaye ve Fernando üçlüsünden oluşacak.