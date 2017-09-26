Galatasaray'da Karabükspor hazırlıkları

hazırlıklarına devam etti. Florya’daki idmanda dikkat çeken görüntüler vardı.Teknik direktör Igor Tudor, antrenmanda ilk 11’de süre alamayan futbolculara özel ilgi gösterdi.Tudor, idman sırasında Selçuk İnan ve Eren Derdiyok ile sohbet etti. Tudor’un takımdan ayrılacağı konuşulan Selçuk İnan’la ilgilenmesi taraftarlarında dikkatinden kaçmadı.Bursaspor’a karşı 90 dakika forma giyen oyuncular çalışmayı tamamlarken diğer oyuncular, U21 Takımı ile 11’e 11 tam sahada çift kale maç gerçekleştirdi.U21 takımında attığı gollerle dikkat çeken Ahmet Sivri'de A takımdaki abilerine karşı forma giydi. Kıbrıslı golcü'nün U 21 Ligi'nde 4 golü bulunuyor.