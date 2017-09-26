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Galatasaray'da Karabükspor hazırlıkları

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı takım U 21 takımı ile bir hazırlık maçı gerçekleştirdi.

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Galatasaray, Karabükspor hazırlıklarına devam etti. Florya’daki idmanda dikkat çeken görüntüler vardı.

Teknik direktör Igor Tudor, antrenmanda ilk 11’de süre alamayan futbolculara özel ilgi gösterdi.

Tudor, idman sırasında Selçuk İnan ve Eren Derdiyok ile sohbet etti. Tudor’un takımdan ayrılacağı konuşulan Selçuk İnan’la ilgilenmesi taraftarlarında dikkatinden kaçmadı.

Bursaspor’a karşı 90 dakika forma giyen oyuncular çalışmayı tamamlarken diğer oyuncular, U21 Takımı ile 11’e 11 tam sahada çift kale maç gerçekleştirdi.

U21 takımında attığı gollerle dikkat çeken Ahmet Sivri'de A takımdaki abilerine karşı forma giydi. Kıbrıslı golcü'nün U 21 Ligi'nde 4 golü bulunuyor.




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ÖNE ÇIKANLAR

6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
GENİŞLET Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »