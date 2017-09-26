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Galatasaray'a karşı altyapı hocası

Galatasaray maçında Karabük’ün başında yer alacak olan altyapı antrenörü Levent Açıkgöz, “Yenilgisiz, coşkulu bir Galatasaray var. Ama onun karşısındaki bu futbolcu topluluğu da konsantrasyonu en üst seviyeye çıkaracaktır” dedi.

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Tudor’u Galatasaray’a kaptırdıktan sonra takımın başına Zoran Barisic’i getiren Karabükspor, sezon başında Avusturyalı teknik adamla da yolları ayırıp, Erkan Sözeri’yle anlaşmıştı. Ancak üst üste gelen kötü sonuçların ardından Sözeri’nin de görevine son verildi ve Karabük’ün başına geçici olarak altyapı antrenörü Levent Açıkgöz geçti. Galatasaray maçında da Karabük’ü sahaya sürecek isim olan Açıkgöz, zorlu karşılaşma öncesi şunları söyledi: 

‘Eski havamıza döneceğiz’

“Takımda moraller dibe vurmuş durumda. 3 haftadır galip gelemiyoruz. Şimdi yenilgisiz iyi bir Galatasaray, kendi seyircisi önünde coşkulu oynayan bir Galatasaray var, ama onun karşısında bu futbolcu topluluğu zaten konsantrasyonu en üst seviyeye çıkaracaktır. O ortamda alınacak puan ya da puanlar bizi tekrar sezon başındaki havamıza büründürecektir. Onu da yapacak güçteyiz. Bu birlikteliği bugünden başlayarak maça kadar en üst seviyeye çıkaracağız” dedi.




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ÖNE ÇIKANLAR

6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
GENİŞLET Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »