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Fikret Orman'dan Vida yorumu

Fikret Orman, ön anlaşma sağladıkları Dinamo Kiev’li futbolcuyla ilgili olarak, “Taraftarlar, Vida transferini devre arasında görürler” dedi. 26 yaşındaki futbolcu, ara transfer döneminden itibaren Siyah-Beyazlı formayı giyecek.

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Ara transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başlayan Siyah-Beyazlılar, stoper hattına takviyeyi şimdiden yaptı! Siyah-Beyazlılar, Dinamo Kiev’in Hırvat stoperi Domagoj Vida’yı Ocak ayında kadrosuna bedelsiz olarak kazandıracak.

Konuyla ilgili olarak geçen ay bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, “Yabancı sınırı konusu öyle çabucak değiştirilemez. Ocak için bile anlaştığımız oyuncular var” diyerek Vida’yı işaret eden Orman, önceki gün başka bir yayında taraftara mutlu haberi verdi. Orman, “Taraftarlar, Vida transferini devre arasında görürler. İlgilendiğimiz, beğendiğimiz bir futbolcu” diyerek 28 yaşındaki futbolcunun ara dönemde Siyah-Beyazlılar’a katılacağını üstü kapalı olarak ilan etti.

‘Ocak ayında gerçekleşecek’

Konuyla ilgili olarak Domagoj Vida’nın cephesinden de Başkan Fikret Orman’la benzer sözler geldi... Beşiktaş’la yaptığı ön anlaşma sebebiyle 6 sezondur formasını giydiği Kiev ekibiyle sözleşme uzatmama kararı alan 28 yaşındaki futbolcu, Ocak ayında Siyah-Beyazlılar’a gideceğini Ukrayna basınına duyurdu. Konuyla ilgili olarak geçen ay açıklamada bulunan Dinamo Kiev Başkanı Ihor Surkis de, “Vida, bize uzun yıllar başarıyla hizmet etti. Ancak Beşiktaş’ın ona daha iyi bir kontrat önerdiği ortada. Bundan dolayı ayrılması konusunda olumsuz bir yorum yapmayacağım. Ancak bu, şimdi olmayacak. Ocak ayında gerçekleşecek gibi gözüküyor” ifadelerini kullanmıştı.

Rakibi Partizan

Tecrübeli futbolcu, Ocak ayında Siyah-Beyazlılar’a hazır olarak katılmak için Dinamo Kiev formasıyla görev yapmaya devam ediyor. Uzun yıllardır formasını giydiği kulübe saygısını bu şekilde gösteren Vida, bu sezon 12 karşılaşmada 1 gollük performans sergiledi. Vida’nın, Dinamo Kiev’in UEFA Avrupa Ligi’nde yarın akşam Partizan’la oynayacağı B Grubu mücadelesinde forma giymesi bekleniyor.
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  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
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O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
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