Fenerbahçe Doğuş'tan bir galibiyet daha

Zadar Turnuvası'nda zafere ulaşan, Hırvatistan'dan Slovenya'ya geçerekile karşı karşıya geldi.Son çeyreğe 56-54 geride girmesine rağmen Fenerbahçe, maçı 78-82 kazanmayı başardı.Fenerbahçe Doğuş'un en skorer ismi 17 sayıylaolurken yeni transferlerden12,da 11 sayıyla oynadı.Union Olimpija'da iseürettiği 22 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.