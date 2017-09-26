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Fenerbahçe Doğuş'tan bir galibiyet daha

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe Doğuş, Slovenya'da karşılaştığı Union Olimpija'yı mağlup etmeyi başardı.

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Zadar Turnuvası'nda zafere ulaşan Fenerbahçe Doğuş, Hırvatistan'dan Slovenya'ya geçerek Union Olimpija ile karşı karşıya geldi.

Son çeyreğe 56-54 geride girmesine rağmen Fenerbahçe, maçı 78-82 kazanmayı başardı.

Fenerbahçe Doğuş'un en skorer ismi 17 sayıyla Egehan Arna olurken yeni transferlerden Jason Thompson 12, Brad Wanamaker da 11 sayıyla oynadı. 

Union Olimpija'da ise Devin Oliver ürettiği 22 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. 




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6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
GENİŞLET Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »