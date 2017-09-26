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Fenerbahçe Doğuş, Partizan NIS’i yendi

Sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Sırbistan’dan Partizan NIS ile karşılaşan Fenerbahçe Doğuş, Belgrad’da oynanan maçı 82-68 kazandı.

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Basketbol THY Avrupa Ligi’nin son şampiyonu Fenerbahçe Doğuş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Partizan NIS’i 82-68 mağlup etti.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu’nda, "Avrupa Şampiyonlarının Düellosu" adı altında oynanan maçta Fenerbahçe Doğuş ile Sırbistan’dan Partizan NIS karşılaştı.
İlk periyodu 27-16 üstün tamamlayan sarı-lacivertli takım, devre arasına 37-32 önde girdi.

Üçüncü periyodunu 59-53 önde geçtiği müsabakada üstün oyununu son çeyrekte de sürdüren Fenerbahçe Doğuş, salondan 82-68 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi 18 sayı kaydeden Fenerbahçe Doğuş’tan James Nunnally oldu.

Karşılaşma öncesinde, 1992 yılında Partizan’ın başında Avrupa Ligi’ni kazanan Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic’e "92" numaralı Partizan forması hediye edildi.

AA




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6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
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9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
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15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
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18 Osmanlıspor FK 6 1
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