Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Partizan ile karşılaşacak





THY Euroleague son şampiyonu, yeni sezon öncesi hazırlık maçlarındaki başarılı görüntüsünü sürdürüyor.Zadar Turnuvası'nı zaferle kapatan Fenerbahçe Doğuş, daha sonra gittiği Slovenya'da Union Olimpija'yı da mağlup etmeyi başardı.Fenerbahçe Doğuş bugün ise deplasmandaile karşı karşıya gelecek.Fenerbahçe Doğuş ile oynanacak hazırlık maçı öncesi Partizan'da ciddi bir hazırlık söz konusu.Euroleague'de ilk ve tek şampiyonluğunu'in ilk antrenörlük yılında kazanan Partizan, eski oyuncusu ve antrenörü Obradovic ağırlayacak olmanın coşkusunu yaşıyor.Partizan cephesi ayrıca eski oyuncusu'i de ağırlamış olacak. Vesely, 2010 yılında NBA öncesi Partizan ile Final Four oynama başarısı göstermişti.Salonda Vesely ve Obradovic için bir karşılama planlayan Partizan, konuyla ilgili bir videoyu da sitesinden paylaştı.Partizan - Fenerbahçe Doğuş karşılaşması bu akşam TSİ 19:45'te Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanacak.