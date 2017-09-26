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Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Partizan ile karşılaşacak

Zadar Turnuvası'nı kazanan, Slovenya'da Union Olimpija'yı geçen Fenerbahçe Doğuş, Belgrad'da Partizan ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

26 Eylül 2017, Salı 16:27

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THY Euroleague son şampiyonu Fenerbahçe Doğuş, yeni sezon öncesi hazırlık maçlarındaki başarılı görüntüsünü sürdürüyor.
 
Zadar Turnuvası'nı zaferle kapatan Fenerbahçe Doğuş, daha sonra gittiği Slovenya'da Union Olimpija'yı da mağlup etmeyi başardı.
 
Fenerbahçe Doğuş bugün ise deplasmanda Partizan ile karşı karşıya gelecek.
 
Fenerbahçe Doğuş ile oynanacak hazırlık maçı öncesi Partizan'da ciddi bir hazırlık söz konusu.

Euroleague'de ilk ve tek şampiyonluğunu Obradovic'in ilk antrenörlük yılında kazanan Partizan, eski oyuncusu ve antrenörü Obradovic ağırlayacak olmanın coşkusunu yaşıyor.
 
Partizan cephesi ayrıca eski oyuncusu Jan Vesely'i de ağırlamış olacak. Vesely, 2010 yılında NBA öncesi Partizan ile Final Four oynama başarısı göstermişti.
 
Salonda Vesely ve Obradovic için bir karşılama planlayan Partizan, konuyla ilgili bir videoyu da sitesinden paylaştı.
 
Partizan - Fenerbahçe Doğuş karşılaşması bu akşam TSİ 19:45'te Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanacak.






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6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
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