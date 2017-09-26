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Fenerbahçe'de Skrtel seferberliği!

Fenerbahçe, cuma günü Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynanacak maç öncesi sakatlığı bulunan Skrtel için adeta seferberlik ilan etti.

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Fenerbahçe'de Martin Skrtel'in Akhisar deplasmanına yetiştirilmesi için büyük çaba harcanıyor.

Fenerbahçe'de Luis Neto'nun Beşiktaş derbisinde kırmızı kart görmesi ve cuma akşamı oynanacak Teleset Mobilya Akhisarspor maçında cezalı duruma düşmesi nedeniyle Martin Skrtel'in durumu daha kritik hale geldi. 

Kasığındaki ağrılar nedeniyle Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş maçlarını kaçıran Slovak stoper için sağlık ekibi yoğun mesai harcıyor. 

Skrtel ağrıları dinmesi halinde ilk 11'de forma giyecek. Skrtel yetişmezse Mehmet Topal ilk 11'de görev alacak.

Kaynak: Ntvspor
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2017/2018 Sezonu Süper Lig

29 Eylül 2017 Cuma

  • Akhisar Bld.
      -  
    Fenerbahçe

30 Eylül 2017 Cumartesi

  • Demir Grup Sivasspor
      -  
    Antalyaspor
  • Osmanlıspor FK
      -  
    Kasımpaşa
  • Kayserispor
      -  
    Bursaspor
  • Galatasaray
      -  
    K. Karabük

01 Ekim 2017 Pazar

  • Evkur Yeni Malatyaspor
      -  
    T.Konyaspor
  • Aytemiz Alanyaspor
      -  
    Gençlerbirliği
  • Beşiktaş
      -  
    Trabzonspor
  • Göztepe
      -  
    Medipol Başakşehir
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O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
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