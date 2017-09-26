Fenerbahçe’de Akhisarspor maçı hazırlıkları sürüyor

Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktöryönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanda koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından futbolcuların 3 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı bildirildi. Antrenmanın dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.Fenerbahçe,maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla devam edecek.Fenerbahçe’nin sezon başında transfer ettiği ancak yaşı nedeniyle’ya yapılan başvurunun geç sonuçlanması nedeniyle lisansı çıkarılamayan Makedon futbolcu’ın 18. doğum günü kutlandı.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, antrenman öncesinde soyunma odasında düzenlenen kutlamada kendisi için hazırlanan pastayı kesen Eljif Elmas’ın tebrikleri kabul ettiği vurgulandı.