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Fenerbahçe’de Akhisarspor maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Süper Lig’in 7. haftasında 29 Eylül Cuma günü deplasmanda yapacağı Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

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Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanda koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından futbolcuların 3 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı bildirildi. Antrenmanın dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, Teleset Mobilya Akhisarspor maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla devam edecek.

Eljif Elmas’a doğum günü kutlaması

Fenerbahçe’nin sezon başında transfer ettiği ancak yaşı nedeniyle FIFA’ya yapılan başvurunun geç sonuçlanması nedeniyle lisansı çıkarılamayan Makedon futbolcu Eljif Elmas’ın 18. doğum günü kutlandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, antrenman öncesinde soyunma odasında düzenlenen kutlamada kendisi için hazırlanan pastayı kesen Eljif Elmas’ın tebrikleri kabul ettiği vurgulandı.
 




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ÖNE ÇIKANLAR

6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
GENİŞLET Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »