Fenerbahçe, Akhisar'a çalışıyor!

Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 10.30'da başladı ve 1 saat 30 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.Sarı-Lacivertli ekip, Akhisarspor maçı hazırlıklarını, yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.AA