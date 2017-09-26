Fenerbahçe 11’inde zorunlu rotasyon

’de peş peşe gelenvegalibiyetleriyle moraller yerine geldi. Ancak derbi zaferinin fatuarı ağır oldu. Josef sarı kartla cezalı duruma düşerken, kırmızı kart görenvede takımı yalnız bıraktı.Bu oyuncuların yanı sıra sakatlıkları devam edenve’ın da cuma günkümaçına kadar hazır hale gelmeleri zor görünüyor. Bu durum, Aykut Kocaman’ı kara kara düşündürüyor.ve’in yokluğunda’ı stopere çekip, orta sahada’a defansif bir rol verebilir.Mehmet Ekici’nin de cuma günkü mücadelede orta sahanın ortasında görev yapması bekleniyor.’yu asıl bölgesi olan forvet arkasına çekip, sakatlıktan kurtulan Alper Potuk’u da sağ çizgide görevlendirerek 11’i oluşturmayı planlıyor.