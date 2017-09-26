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Fenerbahçe 11’inde zorunlu rotasyon

Dirar ve Skrtel’in Akhisar maçına yetişmesi zor. Josef, Neto ve İsmail ise cezalı durumda. Aykut Kocaman, Akhisar deplasmanı öncesi kara kara düşünüyor.

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Fenerbahçe’de peş peşe gelen Aytemiz Alanya ve Beşiktaş galibiyetleriyle moraller yerine geldi. Ancak derbi zaferinin fatuarı ağır oldu. Josef sarı kartla cezalı duruma düşerken, kırmızı kart gören Neto ve İsmail de takımı yalnız bıraktı.

Bu oyuncuların yanı sıra sakatlıkları devam eden Martin Skrtel ve Nabil Dirar’ın da cuma günkü Akhisar maçına kadar hazır hale gelmeleri zor görünüyor. Bu durum, Aykut Kocaman’ı kara kara düşündürüyor. Kocaman, Neto ve Skrtel’in yokluğunda Mehmet Topal’ı stopere çekip, orta sahada Ozan Tufan’a defansif bir rol verebilir.

Mehmet Ekici’nin de cuma günkü mücadelede orta sahanın ortasında görev yapması bekleniyor. Aykut Kocaman, Giuliano’yu asıl bölgesi olan forvet arkasına çekip, sakatlıktan kurtulan Alper Potuk’u da sağ çizgide görevlendirerek 11’i oluşturmayı planlıyor.

 




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6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
GENİŞLET Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
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