Fabregas: Costa keşke kalsaydı

İngiltere Premier Ligi’nde Chelsea’de forma giyen Cesc Fabregas, teknik direktör Antonio Conte’nin kadroda düşünmediği ve ardından 57 milyon Pound’a Atletico Madrid’e satılan Diego Costa ile ilgili bir itirafta bulundu. Tecrübeli orta saha oyuncusu, “Costa ile iyi bir ilişkimiz vardı. Açıkçası onun takımda kalmasını isterdim. Sahada birbirimizi çok iyi tamamlıyorduk” dedi.