EuroLeague’den FIBA’ya cevap!

EuroLeague ile FIBA arasındaki müzakereler devam ediyor. FIBA’nın yaptığı son teklife, EuroLeague cephesinden bir cevap geldi.“EuroLeague yönetimi FIBA’nın sözde “FIBA takvimi”ne ilişkin teklifi ile kulüplerin yerel ve uluslararası takvimlerine yaptığı müdahaleyi tanımaktadır. EuroLeague yönetimi ve kulüpler teklife minnettardır, EuroLeague’in 2012’den itibaren yıllardır sunduğu karşı tekliflere rağmen FIBA da ilk kez bir teklif yaptı.Daha önceki karşı teklifler FIBA tarafından asla incelenmemiş veya doğrudan reddedilmemiş olsa da bu son FIBA teklifi EuroLeague kulüpleri ve diğer pay sahipleri tarafından değerlendirilecektir. Bununla birlikte EuroLeague yönetimi aşağıdaki konularda görüş bildirmek istemektedir:FIBA’nın yaptığı teklif, başta takvimin çoğunluğunda en iyi oyuncuların oynayamaması durumu olmak üzere milli maç takvimiyle ilgili temel sorunu çözmemektedir. Bu sorun geçerliliğini korumaktadır.Bu teklif, oyuncuların üzerine ekstra gerginlik yüklemektedir zira kısıtlı bir zaman diliminde, dinlenmeksizin uzun yolculuklar yaparak çok sayıda maç oynamaları gerekecektir. Örneğin, yalnızca 10 günlük bir takvimde yerel kupalar, EuroLeague ve milli maçlar dahil olmak üzere oyuncuların 6 maça çıkması gerekebilir. Ek olarak, oyuncuların yapması gereken bazı seyahatler 30 ila 40 saatlik yolculukları bulabilir ve bazen bu rakam 50’nin üzerine bile çıkabilir.EuroLeague yönetimi ve kulüpler FIBA’nın yaptığı teklifi ilerleyen gün ve haftalarda dikkatle inceleyecektir. Diğer yandan, FIBA’nın 2017 takvimindeki tüm oyuncuların milli maçlara çıkmasını imkansız kılan ana sorunu çözmek için diğer teklifleri değerlendirmeye ve görüşmeye de açık olduğumuzu bildirmek isteriz.Eurohoops