Eskişehirspor'da icra durduruldu

Eskişehirspor'a bir kırtasiye şirketi tarafından gönderilen icra durduruldu.Eskişehirspor'dan yaklaşık 15 bin lira alacağı bulunan kırtasiye şirketi, kulübe icra gönderdi.İcra görevlileri spor aletlerini kamyonete yüklemek için Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ne girdi.Daha sonra Eskişehirspor avukatlarının araya girmesiyle icra görevlileri çalışmalarını durdurdu.