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Eski Fenerbahçeliler Sacramento'da buluştu

Sacramento Kings ile NBA macerasına başlamaya hazırlanan Bogdan Bogdanovic'e bir başka eski Fenerbahçeli destek verdi.

26 Eylül 2017, Salı 17:32

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Fenerbahçe ile THY Euroleague'de şampiyonluğa ulaştıktan sonra takımdan ayrılıp NBA kariyeri adına Sacramento Kings kadrosuna katılan Bogdan Bogdanovic, Sacramento'da eski Fenerbahçeli Henry Turner'a emanet. 

Henry Turner, 1995-98 yılları arasında üç sezon Fenerbahçe forması giymiş bir isim. Dallas Comegys, İbrahim Kutluat, Rickie Winslow, Levent Topsakal, Zaza Enden isimlerle forma giyen oyuncu, o dönemde Türk vatandaşlığına geçerek Hakkı Uzun ismini almıştı. 

Şimdilerde Sacramento Kings yorumculuğu yapan Turner, Twitter sayfasından Bogdanovic ile birlikte resminin altında "Tüm Fenerbahçeli sevenlerime... Bogdanovic'e çok dikkat edeceğim."notunu paylaştı.







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    Beşiktaş

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6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
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