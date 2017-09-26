Eski Fenerbahçeliler Sacramento'da buluştu

ile THY Euroleague'de şampiyonluğa ulaştıktan sonra takımdan ayrılıp NBA kariyeri adınakadrosuna katılan, Sacramento'da eski Fenerbahçeli'a emanet.Henry Turner, 1995-98 yılları arasında üç sezon Fenerbahçe forması giymiş bir isim. Dallas Comegys, İbrahim Kutluat, Rickie Winslow, Levent Topsakal, Zaza Enden isimlerle forma giyen oyuncu, o dönemde Türk vatandaşlığına geçerek Hakkı Uzun ismini almıştı.Şimdilerde Sacramento Kings yorumculuğu yapan Turner, Twitter sayfasından Bogdanovic ile birlikte resminin altında "Tüm Fenerbahçeli sevenlerime... Bogdanovic'e çok dikkat edeceğim."notunu paylaştı.