Ersun Yanal:Tüm sonuçların sorumlusu benim

Teknik Direktörü, bordo-mavili ekibin Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı idman öncesi açıklamalarda bulundu.Herkesinmaçında alınan sonuçta dolayı çok üzüldüğünü söyleyen Yanal, "Oyuncularımız, biz, yönetim kurulumuz... Herkes bu üzüntüsünü dile getirdi. Tribünlerde, yazılarla dile getirildi. Bizler bunun acısını hissettik ve bu olayın etkisini hala hissediyoruz. Her şeyden önemlisi, Trabzonspor'un çok önemli değerleri var. Sonuç üzücü ama sonuç üzerinden giderek, sonuçla bağlantısı olmayan başlıklarla değerlerimizi yıpratmak ve onlar üzerinden birtakım söylemlerle gündem yaratmak iyi bir iş değil. Bu yapılmaması gereken, Trabzonspor'a zarar verecek bir şey" diye konuştu.Trabzonspor kadrosunun zor kurulmuş ve iyi kurulmuş bir kadro olduğunu söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Rakiplere baktığımızda çok önemli harcamalar yapmış, yeniden kadro kurmuş. Galibiyet veya mağlubiyetleri değerlendirip, sonuca göre yorum yapmak ve birtakım şeyleri değersizleştirmek Trabzonspor'a zarar veriyor. Herkes bir an önce sonuç alınmasını ister ama bu hemen olan bir şey değil. Bu takım yakında bu sonuçları alacak" dedi.Her türlü çalışmanın altında imzasının olduğunu söyleyen Yanal, "Buradaki her şeyin sorumlusu benim. Elimizden geldiğince, olanaklar dahilinde yaptığımız her türlü çalışmanın altında imzam var. Daha önce burada çalıştım çokça emek verdim, karşılığını aldım. Çok kısa süre içerisinde göreceksiniz ki, bu takımla gurur duyacaksınız. Değeri olmayan şeylere ve dedikodulara kulak asmayın" ifadelerini kullandı.hakkında konuşan, ", başının döndüğü ve daha fazla dayanamadığı bir ortamda maçtan çıkmıştır" dedi. Onur Kıvrak ile ilgili yapılan söylemlerin çok çirkin olduğunu da söyleyen tecrübeli teknik adam, "Onur'un iki çapraz bağ yok. Çok büyük fedekarlıklarla bir yerlere geliniyor. Herkes burada olmaktan mutlu. Bu grupla birlikte Trabzonspor mutlu olacaktır. Yanlışları değil, doğruları tekrarlayalım. Güzel günler göreceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.