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Ersun Yanal:Tüm sonuçların sorumlusu benim

Trabzonspor teknik direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve alınan tüm sonuçların kendi sorumluluğunda olduğunun altını çizdi.

26 Eylül 2017, Salı 19:17

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Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bordo-mavili ekibin Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı idman öncesi açıklamalarda bulundu.

Herkesin Aytemiz Alanyaspor maçında alınan sonuçta dolayı çok üzüldüğünü söyleyen Yanal, "Oyuncularımız, biz, yönetim kurulumuz... Herkes bu üzüntüsünü dile getirdi. Tribünlerde, yazılarla dile getirildi. Bizler bunun acısını hissettik ve bu olayın etkisini hala hissediyoruz. Her şeyden önemlisi, Trabzonspor'un çok önemli değerleri var. Sonuç üzücü ama sonuç üzerinden giderek, sonuçla bağlantısı olmayan başlıklarla değerlerimizi yıpratmak ve onlar üzerinden birtakım söylemlerle gündem yaratmak iyi bir iş değil. Bu yapılmaması gereken, Trabzonspor'a zarar verecek bir şey" diye konuştu.

"BUNLAR TRABZONSPOR'A ZARAR VERİYOR"

Trabzonspor kadrosunun zor kurulmuş ve iyi kurulmuş bir kadro olduğunu söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Rakiplere baktığımızda çok önemli harcamalar yapmış, yeniden kadro kurmuş. Galibiyet veya mağlubiyetleri değerlendirip, sonuca göre yorum yapmak ve birtakım şeyleri değersizleştirmek Trabzonspor'a zarar veriyor. Herkes bir an önce sonuç alınmasını ister ama bu hemen olan bir şey değil. Bu takım yakında bu sonuçları alacak" dedi.

"HER TÜRLÜ ÇALIŞMANIN ALTINDA İMZAM VAR"

Her türlü çalışmanın altında imzasının olduğunu söyleyen Yanal, "Buradaki her şeyin sorumlusu benim. Elimizden geldiğince, olanaklar dahilinde yaptığımız her türlü çalışmanın altında imzam var. Daha önce burada çalıştım çokça emek verdim, karşılığını aldım. Çok kısa süre içerisinde göreceksiniz ki, bu takımla gurur duyacaksınız. Değeri olmayan şeylere ve dedikodulara kulak asmayın" ifadelerini kullandı.

"GÜZEL GÜNLER GÖRECEĞİZ"

Esteban hakkında konuşan Ersun Yanal, "Esteban, başının döndüğü ve daha fazla dayanamadığı bir ortamda maçtan çıkmıştır" dedi. Onur Kıvrak ile ilgili yapılan söylemlerin çok çirkin olduğunu da söyleyen tecrübeli teknik adam, "Onur'un iki çapraz bağ yok. Çok büyük fedekarlıklarla bir yerlere geliniyor. Herkes burada olmaktan mutlu. Bu grupla birlikte Trabzonspor mutlu olacaktır. Yanlışları değil, doğruları tekrarlayalım. Güzel günler göreceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.
 




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6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
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O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
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