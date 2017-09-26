  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM




Daha iyi bir görüntü için telefon çevirin!

Elazığspor sahasında kazanmak istiyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor’un basın sözcüsü Cengiz Gülaç, 7. haftada iç sahada Çaykur Rizespor ile yapacakları maçta istedikleri sonucu elde edeceklerine inandığını söyledi.

  • - A
  • + A
Kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Gülaç, geçen hafta deplasmanda Akın Çorap Giresunspor karşısında aldıkları 1 puanın takım için çok önemli olduğunu belirtti. Son 5 haftadır yenilgi yüzü görmediklerini ifade eden Gülaç, "Güçlü ve iddialı bir kadroyuz, yenilmiyoruz, bu şekilde devam edeceğimizi umuyorum. Arada bir beraberlik deplasmanlarda kötü bir sonuç değil. Bu şekilde devam edelim, yenilmediğimiz müddetçe üç puanlar ardı ardına gelecektir." diye konuştu.

Ligin 7. haftasında 1 Ekim’de iç sahada Çaykur Rizespor’u konuk edeceklerini anımsatan Gülaç, şunları kaydetti:

"Çaykur Rizespor maçı öncesi sakat ve cezalı futbolcumuz bulunmuyor. Bizim için önemli bir maç. Rakibimiz Süper Lig’den düştükten sonra kadrosunda çok önemli bir değişiklik yapmadı. Çaykur Rizespor güçlü bir takım. Onlar da bizim gibi iddialılar ama kendi sahamızda inanıyorum ki iyi bir futbolla istediğimiz sonucu alacağız."

Futbolculardan Mehmet Yiğit ise Akın Çorap Giresunspor deplasmanında alınan 1 puanın Çaykur Rizespor karşısında alacakları üç puanla daha da anlam kazanacağını vurgulayarak, "Çaykur Rizespor maçı bizim için kırılma maçlarından biri çünkü yendiğimiz takdirde hedefimizin üst sıralar olacağını biliyoruz. Sahada gerekli mücadeleyi vereceğiz ama taraftara gerçekten bu hafta çok ihtiyacımız var. Takımı 90 dakika desteklesinler. Sahada gerekli mücadeleyi ortaya koyarak kazanacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
 




0 YORUM

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
GENİŞLET Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »