Elazığspor sahasında kazanmak istiyor

Kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Gülaç, geçen hafta deplasmanda Akın Çorap Giresunspor karşısında aldıkları 1 puanın takım için çok önemli olduğunu belirtti. Son 5 haftadır yenilgi yüzü görmediklerini ifade eden Gülaç, "Güçlü ve iddialı bir kadroyuz, yenilmiyoruz, bu şekilde devam edeceğimizi umuyorum. Arada bir beraberlik deplasmanlarda kötü bir sonuç değil. Bu şekilde devam edelim, yenilmediğimiz müddetçe üç puanlar ardı ardına gelecektir." diye konuştu.Ligin 7. haftasında 1 Ekim’de iç sahada Çaykur Rizespor’u konuk edeceklerini anımsatan Gülaç, şunları kaydetti:"Çaykur Rizespor maçı öncesi sakat ve cezalı futbolcumuz bulunmuyor. Bizim için önemli bir maç. Rakibimiz Süper Lig’den düştükten sonra kadrosunda çok önemli bir değişiklik yapmadı. Çaykur Rizespor güçlü bir takım. Onlar da bizim gibi iddialılar ama kendi sahamızda inanıyorum ki iyi bir futbolla istediğimiz sonucu alacağız."Futbolculardan Mehmet Yiğit ise Akın Çorap Giresunspor deplasmanında alınan 1 puanın Çaykur Rizespor karşısında alacakları üç puanla daha da anlam kazanacağını vurgulayarak, "Çaykur Rizespor maçı bizim için kırılma maçlarından biri çünkü yendiğimiz takdirde hedefimizin üst sıralar olacağını biliyoruz. Sahada gerekli mücadeleyi vereceğiz ama taraftara gerçekten bu hafta çok ihtiyacımız var. Takımı 90 dakika desteklesinler. Sahada gerekli mücadeleyi ortaya koyarak kazanacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.