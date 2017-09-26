Dünya Kiteboard Şampiyonasının Türkiye ayağı Akyaka’da yapılacak

adıyla düzenlenecek şampiyonaya 19 ülkeden 40 sporcu katılacak. Dünya turunun önemli bir durağı olan etkinlikte Türk sporcular da yarışacak. Şampiyonada dereceye giren sporculara Kiteboard branşının en yüksek para ödülü verilecek.WKL Amarok Dünya Kupası Akyaka’da dünyanın en güçlü profesyonel sporcuları yarışacak. Akyaka’da yarışacak sporcular arasında 5 kez dünya şampiyonu Aaron Hadlow, iki kez dünya şampiyonu Youri Zoon, 2013 dünya şampiyonu Alex Pastor, 2015 dünya şampiyonu Liam Whaley ve 2016 dünya şampiyonu Carlos Mario da yer alıyor. Şampiyonanın kadın kiteboard sporcuları arasında ise iki kez dünya şampiyonu Bruna Kajiya, iki kez dünya şampiyonu Rita Arnaus, üç kez ulusal şampiyon Hannah Wihiteley, 2016 dünya üçüncüsü Annabel Van Westerop ve ulusal şampiyon Paula Novotna bulunuyor.Yarışmaya katılacak ilk sporcu kafilesi YDA Dalaman Havalimanı’nda karşılandı. YDA Dalaman Havalimanı İş Geliştirme Direktörü Orçun Songur, “YDA Dalaman Havalimanı olarak bölgemizde yapılan organizasyonlara destek vermek ve bu vesile ile bölgemizin tanıtımına katkıda bulunmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu organizasyon ile Ülkemiz ve özellikle bölgemizde Kitesurf ve Windsurf sporlarının gelişmesini ve Akyaka’nın bu sporlar için elverişli doğal yapısının da etkisiyle dünya markası olmasını hedefliyoruz. Organizasyonun hayata geçirilmesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Yelken Federasyonu ve Muğla Valiliği’nden büyük destek gördük” dedi.