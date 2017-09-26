Asbaşkan Fırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin geride kalan 6 haftasında kötü sonuçlar aldıklarını ama bunu düzeltebilecek güce sahip olduklarını belirtti.Yönetim kurulu olarak ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını kaydeden Fırat, şunları ifade etti:"Kaybedilmiş çok fazla şey yok. Önümüzde 28 hafta var. Denizlispor yeniden ayağa kalkacak ve çok hızlı bir şekilde tekrar eski günlerine kavuşacak. Futbolda bazen kötü sonuçlar olabiliyor. Geçen yıl 6 maç kazanamadığımız oldu. Lig, uzun bir maraton. Kötü günlerin üstesinden gelebilecek büyük bir kulübüz. Taraftarımızın ve bu takıma gönül verenlerin içi rahat olsun." Alınan sonuçların ardından futbolcuların demoralize olduğunu, taraftarın ise sabrının kalmadığını dile getiren Fırat, takıma güç katacak yeni bir teknik ekiple en kısa sürede anlaşacaklarını sözlerine ekledi.