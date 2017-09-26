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"Denizlispor yeniden ayağa kalkacak"

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor’un kulüp asbaşkanı Ali Fırat, yeşil-siyahlı ekibin yeniden ayağa kalkacağına inandığını söyledi. Teknik direktör Yusuf Şimşek’le yollarını ayıran Denizlispor, ligin 7. haftasında 30 Eylül Cumartesi günü sahasında Gazişehir Gaziantep ile yapacağı maçın hazırlıklarına altyapı koordinatörü Ali Kepenek yönetiminde başladı.

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Asbaşkan Fırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin geride kalan 6 haftasında kötü sonuçlar aldıklarını ama bunu düzeltebilecek güce sahip olduklarını belirtti.

Yönetim kurulu olarak ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını kaydeden Fırat, şunları ifade etti:

"Kaybedilmiş çok fazla şey yok. Önümüzde 28 hafta var. Denizlispor yeniden ayağa kalkacak ve çok hızlı bir şekilde tekrar eski günlerine kavuşacak. Futbolda bazen kötü sonuçlar olabiliyor. Geçen yıl 6 maç kazanamadığımız oldu. Lig, uzun bir maraton. Kötü günlerin üstesinden gelebilecek büyük bir kulübüz. Taraftarımızın ve bu takıma gönül verenlerin içi rahat olsun." Alınan sonuçların ardından futbolcuların demoralize olduğunu, taraftarın ise sabrının kalmadığını dile getiren Fırat, takıma güç katacak yeni bir teknik ekiple en kısa sürede anlaşacaklarını sözlerine ekledi.
 




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2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

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    3- 4
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23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
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    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
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    2- 4
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    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

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1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »