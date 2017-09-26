Denayer için özel talimat

Serdar Aziz’in burnundaki kırık nedeniyle idmanlarda dinlendirilmesi, savunmada olası bir değişikliğin sinyali olarak algılanıyor.Milli futbolcuyu 9. haftadaki Fenerbahçe derbisinde sahada görmek isteyen Tudor, bu nedenle tıpkı Tolga’da olduğu gibi onu da kızağa çekebilir. Bu yüzden Denayer’e, “Hazır ol” talimatı verildi. Belçikalı savunmacı ekstra çalışmalar yapıyor.