Cüneyt Çakır sahne alıyor

21.45’teki mücadele, Tivibuspor3’ten canlı olarak ekranlara gelecek. Bu önemli karşılaşmada hakemlik görevini Cüneyt Çakır üstlenecek. Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mustafa Emre Eyisoy’un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.