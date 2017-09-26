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Cenk ve Quaresma'nın tarihi hedefleri!

Porto’ya attığı nefis golle Beşiktaş forması altında Avrupa kupalarındaki gol sayısını 8’e çıkaran ve Demba Ba’yı yakalayan Cenk Tosun bugün Leipzig filelerini havalandırırsa Daniel Pancu’ya da yetişecek.

26 Eylül 2017, Salı 10:13

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Porto’ya attığı nefis golle Beşiktaş forması altında Avrupa kupalarındaki gol sayısını 8’e çıkaran ve Demba Ba’yı yakalayan Cenk Tosun bugün Leipzig filelerini havalandırırsa Daniel Pancu’ya da yetişecek. Cenk iki gol atması halinde Kartal’ın, Avrupa’daki en golcü 4. oyuncusu olacak.

Şampiyonlar Ligi’nde son golünü geçen sezon Benfica’ya atan Ricardo Quaresma ise bugün golle buluşması halinde Bobo’yu yakalayacak.

Beşiktaş adına Avrupa’da 11 gol kaydeden Portekizli yıldız, Leipzig maçında fileleri havalandırırsa 12 gollü Bobo ile ikinci sırayı paylaşacak. Avrupa kupalarında Oktay Derelioğlu 14 golle zirvede bulunuyor. (Milliyet)
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    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

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  • Demir Grup Sivasspor
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    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
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25 Eylül 2017 Pazartesi

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1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
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6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
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