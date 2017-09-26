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Canlı skor - Beşiktaş-RB Leipzig maçı kaç kaç?

Şampiyonlar Ligi’ne Porto’yu Portekiz’de parçalayarak başlayan Beşiktaş, grubun ikinci maçında Vodafone Park'ta Alman ekibi Leipzig ile karşılaşıyor. Kartal ilk yarıyı Babel ve Cenk Tosun'un golleriyle 2-0 önde kapattı. Maç 2-0 sona erdi ve Kartal 2 de 2 yaparak yoluna devam etti.

27 Eylül 2017, Çarşamba 00:01

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Şampiyonlar Ligi'ne deplasmanda Porto galibiyetiyle başlayan Beşiktaş gruptaki ikinci maçında Alman ekibi Leipzig ile Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. 

Beşiktaş, 11. dakikada Ryan Babel ve 43. dakikada Anderson Talisca'nın attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarı gol sesi çıkmadı maç 2-0 sona erdi.

Beşiktaş bu skorla 6 puanla liderliğine devam ederken, Leipzig 1 puanla son sırada kaldı.

BEŞİKTAŞ-RB LEİPZİG CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN

İlk 11'ler

BEŞİKTAŞ: Fabri, Medel, Pepe, Tosic, Caner, Quaresma, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Babel, Cenk

RB Leipzig: Gulácsi; Halstenberg, Orban, Ilsanker, Upamecano; Forsberg, Keïta, Demme, Sabitzer; Werner, Augustin

Adriano ve Gökhan Gönül kadroda yok

Beşiktaş’ta sakatlığı bulunan Adriano Correia, Fenerbahçe mücadelesinde olduğu gibi Leipzig karşılaşmasında da takımını yalnız bıraktı. Sezon başında ameliyat edilen ve takım çalışmalarına başlayan Gökhan Gönül de hazır olmadığı gerekçesiyle teknik direktör Güneş tarafından kadroya dahil edilmedi.

Medel yine sağ bek

Siyah-beyazlı ekipte, derbi maçta olduğu gibi Şampiyonlar Ligi mücadelesinde de sağ bekte Gary Medel görev yaptı.

Fenerbahçe maçında bir penaltıya sebebiyet veren Medel, Leipzig karşılaşmasında rakibin soldan hücumlarını engellemeye çalıştı. Beşiktaş’ta Tolga Zengin, Matej Mitrovic, Alvaro Negredo, Mustafa Pektemek, Jeremain Lens, Tolgay Arslan ve Necip Uysal, yedek soyundu. G Grubu’nun ikinci karşılaşmasında Beşiktaş’a konuk olan Leipzig’de ise geçen sezon Galatasaray forması giyen ve Vodafone Park’ta gol atan Bruma, yedekler arasında yer aldı. Bu arada, Alman temsilcisinde son antrenmana kadar durumları netlik kazanamayan futbolculardan Naby Keita ilk 11’de sahaya çıkarken, Kevin Kampl yedek olarak oyuna başladı.

Taraftarlardan Caner Erkin’e büyük destek

Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarının önemli karşılaşmasında tribünleri tamamen doldurdu.

Siyah-beyazlılar, karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya çıkan ekiplerinde öncelikle Caner Erkin’i tribünlere çağırdı. Taraftarlar, Caner Erkin’i alkışlarla desteklerken, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu’ya tepki gösterdi.

Beşiktaşlı taraftarlar, mücadelenin hemen öncesinde tüm oyuncuları tribünlere çağırarak moral verdi.

Leipzigli 100 kadar taraftar da kendilerine ayrılan bölümden takımlarına destek verdi.

Bu arada UEFA Gençlik Ligi’nde Beşiktaş ile Leipzig arasında oynanan maç, 1-1 beraberlikle tamamlandı.




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6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
GENİŞLET Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
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