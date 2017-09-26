Canlı skor - Beşiktaş-RB Leipzig maçı kaç kaç?

BEŞİKTAŞ-RB LEİPZİG CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN

'ne deplasmandagalibiyetiyle başlayan Beşiktaş gruptaki ikinci maçında Alman ekibiile'ta karşı karşıya geliyor., 11. dakikada Ryan Babel ve 43. dakikada Anderson Talisca'nın attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.İkinci yarı gol sesi çıkmadı maç 2-0 sona erdi.Beşiktaş bu skorla 6 puanla liderliğine devam ederken, Leipzig 1 puanla son sırada kaldı.Fabri, Medel, Pepe, Tosic, Caner, Quaresma, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Babel, CenkGulácsi; Halstenberg, Orban, Ilsanker, Upamecano; Forsberg, Keïta, Demme, Sabitzer; Werner, AugustinBeşiktaş’ta sakatlığı bulunan Adriano Correia, Fenerbahçe mücadelesinde olduğu gibi Leipzig karşılaşmasında da takımını yalnız bıraktı. Sezon başında ameliyat edilen ve takım çalışmalarına başlayan Gökhan Gönül de hazır olmadığı gerekçesiyle teknik direktör Güneş tarafından kadroya dahil edilmedi.Siyah-beyazlı ekipte, derbi maçta olduğu gibi Şampiyonlar Ligi mücadelesinde de sağ bekte Gary Medel görev yaptı.Fenerbahçe maçında bir penaltıya sebebiyet veren Medel, Leipzig karşılaşmasında rakibin soldan hücumlarını engellemeye çalıştı. Beşiktaş’ta Tolga Zengin, Matej Mitrovic, Alvaro Negredo, Mustafa Pektemek, Jeremain Lens, Tolgay Arslan ve Necip Uysal, yedek soyundu. G Grubu’nun ikinci karşılaşmasında Beşiktaş’a konuk olan Leipzig’de ise geçen sezon Galatasaray forması giyen ve Vodafone Park’ta gol atan Bruma, yedekler arasında yer aldı. Bu arada, Alman temsilcisinde son antrenmana kadar durumları netlik kazanamayan futbolculardan Naby Keita ilk 11’de sahaya çıkarken, Kevin Kampl yedek olarak oyuna başladı.Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarının önemli karşılaşmasında tribünleri tamamen doldurdu.Siyah-beyazlılar, karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya çıkan ekiplerinde öncelikle Caner Erkin’i tribünlere çağırdı. Taraftarlar, Caner Erkin’i alkışlarla desteklerken, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu’ya tepki gösterdi.Beşiktaşlı taraftarlar, mücadelenin hemen öncesinde tüm oyuncuları tribünlere çağırarak moral verdi.Leipzigli 100 kadar taraftar da kendilerine ayrılan bölümden takımlarına destek verdi.Bu arada UEFA Gençlik Ligi’nde Beşiktaş ile Leipzig arasında oynanan maç, 1-1 beraberlikle tamamlandı.