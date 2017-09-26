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Bursaspor tribüne kaçak girenler için işlem yapacak

Bursaspor Kulübü, Galatasaray maçında tribüne kaçak yollardan giriş yapanlar için işlem yapıalcağını duyurdu.

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Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanan Bursaspor - Galatasaray maçında 32 bin 677 biletli seyircinin yer aldığı karşılaşma esnasında açıklanmış, ancak bu rakam daha sonraları tepki ile karşılanmıştı. 44 bin kişilik Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde oynanan mücadelede tribünde boşlukların çok az olması sebebiyle, yeşil beyazlı camiadan bu rakamın daha yüksekte olduğu yönünde çeşitli sesler yükselmişti. Bursaspor Kulübü ise konuya ilişkin yaptığı resmi açıklamada kaçak yollardan giren taraftarlar için gerekli işlemlerin yapılacağını kaydetti.

Yeşil-beyazlı kulübün resmi açıklaması şu şekilde: "24 Eylül 2017 Pazar günü stadımızda oynadığımız Galatasaray karşılaşmasında, kombine ve bilet satış rakamlarıyla, tribünlerde maçı izleyenlerin sayısı arasındaki oluşan bariz farkın kaynaklandığı noktalar, yaptığımız detaylı inceleme sonucunda kamera görüntüleriyle de desteklenerek tespit edilmiştir. Yönetim kurulumuz kaçak giriş konusunda titizlikle yapılan bu incelemenin sonuçlarını yetkili makamlarla paylaşacaktır."

Öte yandan Bursaspor Kulübü, Galatasaray maçında yaşanan tribün olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Gürkan DURAL / BURSA, (DHA)




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6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
GENİŞLET Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »