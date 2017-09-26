Bursaspor'da Batalla'nın tedavisi sürüyor

Süper Lig'in 7'nci haftasında 30 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sakatlıkları geçen Jires Kembo ve Barış Yardımcı takımla birlikte çalışırken, kaleciler fitness salonunda özel program dahilinde çalıştı. Isınma koşularıyla başlayan idman, topla koordinasyon çalışmalarıyla devam ederken, yeşil-beyazlı ekip son bölümde taktik çalıştı.Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen ise antrenman öncesinde oyuncularıyla bir toplantı yaptı. Futbolcularına Galatasaray maçında yaptıkları hataları anlatan Fransız çalıştırıcı, "Kayserispor'a karşı daha oynamamız lazım, buna ihtiyacımız var. Şimdiden bu maçı düşünmenizi istiyoruz. Evkur Yeni Malatyaspor'a karşı olan futboldan daha iyi oynamamız gerekiyor. Bu isteğimiz sözde kalmasın" dedi.Uzun süredir sakatlığı nedeniyle istikrarlı olarak takımla birlitke antrenmanlara çıkamayan kaptan Pablo Martin Batalla, Pazartesi gününün ardından akşam antrenmanında da yer almadı. Arjantinli yıldızın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. 29 Eylül Cuma günü Kayseri'ye hareket edecek olan Bursaspor'da Batalla'nın durumu ise maç saatine kadar belirsizliğini koruyacak.