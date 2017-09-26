Burak Yılmaz: Basiretimiz bağlandı

Trabzonspor camiası olarak, Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetinin sorumluluğunu üstlerine aldıklarını söyleyen Burak Yılmaz, "Bu skorun acısını çekmeye razıyız. Şimdi önümüze bakıyoruz, Beşiktaş maçı var. Gerekli analizleri yaptık. Belki de böyle bir mağlubiyet bizim için uyanış oldu" diye konuştu.Aytemiz Alanyaspor maçının devre arasına kadar her şeyin çok iyi gittiğini söyleyen Burak, "Skor değişiminden sonra her şeyin kötüye gittiği bir maç oldu. Trabzonspor hocasıyla, futbolcusuyla, yönetimiyle, taraftarıyla bir olmuş bir kulüp. Allah'ın izniyle Beşiktaş maçını kazanıp önümüze bakacağız. Alanya maçıyla alakalı söylenecek çok bir şey yok. Basiretimiz bağlandı. Hepimiz çok üzgünüz. Ama dediğim gibi burada çok tecrübeli oyuncular var, bu krizi yönetmesini bilen insanlar var. Bu üzüntüyü üzerimizden atmamız gerekiyordu. Kendi aramızda yaptığımız konuşmalarda bunları konuştuk. Tamamen Beşiktaş maçın odaklandık. Çok üzüldük ama geçti" açıklamasını yaptı.Futbolun içerisinde böyle şeylerin olduğunu söyleyen Burak Yılmaz, "Belki 3'ten fazla da atabilirdik, bunlar taktik işidir. Daha çok 3-0 öne geçeceğimiz maçlar olacak, belki yine böyle kaybettiğimiz maçlar olacak. Bu bir maraton. Bu tip şeylerle moralimizi bozamayız" dedi.Kendisinin sakatlık durumu ve Esteban'ın Alanya maçının devre arasında oyundan çıkması hakkında konuşan Burak, "Gerekli kişiler neyin ne olduğunu biliyor, çok fazla konuşulacak bir şey yok. Sakatlığımın ne durumda olduğunu bilmesi gereken herkes biliyor. Esteban'ın oyundan çıkması hakkında ise o gün Esteban'ın yanındaydım. Çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Kendisi çıkmak istedi, oyuna devam edemeyeceğini söyledi. Kendi kararıdır bir sıkıntısı olduğunu söyledi. Esteban'ın kendi tercihiyle alakalı bir durumdu" diyerek sözlerini noktaladı.