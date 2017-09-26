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Bu sakatlık Tolga Ciğerci'ye yabancı değil!

Muhabirimiz Metin Karabaş, 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak olan Tolga Ciğerci’nin sakatlığının perde arkasını yazdı...

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Bu sezon gösterdiği başarılı performansla takımının başarısında büyük rol oynayan Tolga Ciğerci’ye nazar değdi. Galatasaray sağlık ekibinin verdiği bilgiye göre 2-3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Tolga’nın eklem kapsülünde ödem olduğu belirtildi.

Attığı 5 golle kariyer rekorunu kıran Tolga’nın fedakârlık yaparak iğne ile maça çıktığı öğrenilirken, sağlık ekibi oyuncunun geçmiş sakatlıklarını da göz önünde bulundurarak oyuncuyu dinlendirme kararı aldı. Karabük ve Konya maçlarında formasından uzak kalacak olan başarılı oyuncunun Fenerbahçe derbisine kadar dinlendirileceği öğrenildi. 

Koruma programı uygulayacaklar

Geçtiğimiz sezon fasya yırtığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Tolga benzer sorunları Hertha Berlin’de de yaşamıştı. Galatasaray’daki ilk yılında uzun süre sakatlıklarla uğraşan Ciğerci’de sağlık ekibi aynı sorunu yaşamamak için koruma programı uygulayarak sürenin kısalmasını hedefliyor.   

Metin Karabaş

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2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
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    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

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    3- 0
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1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
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5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
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17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
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