Böyle fanatiklik görülmedi

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Trabzonspor taraftarı alınan kötü sonuçlara rağmen takımını yalnız bırakmıyor. Düzce’de yaşayan Trabzonspor taraftarı Mustafa Akdağ, özel yaptırdığı boya ile evini bordo-mavi renklere boyadı.

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21 yıl önce Trabzon’dan Düzce’ye gelerek Arapçifliği Mahallesi'ne yerleşen Mustafa Akdağ, "Bize her yer Trabzon" diyerek 2010-2011 sezonunda şampiyonluğun Trabzonspor’a verilmemesine tepki göstermek ve Trabzonspor’a destek çıkmak için 2 katlı evini bordo maviye boyadı.

Oto lastik tamiri yapan Mustafa Akdağ 21 yıl önce Trabzon’dan gelerek Düzce’ye yerleşti. Doğuştan Trabzonspor sevdalısı olan Akdağ, yeni sezonda alınan kötü sonuçlara karşın takımına destek olmak için evini bordo-maviye boyadı.

Akdağ, “2 yaşındaki çocuğuma hala Trabzon sporun aşkını öğretmeye çalışıyorum. Ama nedense bu Trabzonspor’u çekemeyenler var. Bunların başında birincisi federasyon. 2010-2011 yılı sezonunda bizim şampiyonluğumuzu çalmıştır. Halen daha vermemeye devam ediyor. Ama yerin üstü varsa altı da var, orada görüşeceğiz. Trabzonspor bizim hayatımızda olmazsa olmazlardan biri. Ben Trabzonspor ile yatıyorum, Trabzonspor ile kalkıyorum. Trabzonspor yenildiği zaman üzülüyorum. Benim 25 yaşında bir oğlum var, Trabzonspor yenildiği zaman hüngür hüngür ağlıyor. Bunu ağlatanlara yazıklar olsun, ben o çocuğumu 25 yaşına kadar ağlatmadım. Trabzonspor çok farklı bir şey, Trabzonspor benim gönlümün içinde hayatımın bir parçası” dedi.

İHA




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6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
GENİŞLET Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »